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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

李宗浩：心脏骤停的急救需要医院内外紧密结合

2020年05月18日16:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月18日电 18日，中国医学救援协会会长李宗浩做客2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在由中国心血管健康联盟和人民网·人民健康共同主办的“后疫情时代·心血管疾病救治的新拐点”的专场论坛上，李宗浩表示，心脏骤停是世界性的重大卫生问题，加强心脏骤停的抢救需要紧密结合医院内外，共同规范心肺复苏 标准。

图为中国医学救援协会会长李宗浩

疫情期间，个别医务人员因工作繁忙突发心脏骤停离世，令人心痛不已。对此，李宗浩表示，疫情的肆虐加强了我们对常态下心肺复苏话题的关注。他建议，要提升医院外现场第一目击者的急救水平，有效推广标准的心肺复苏技术，给心脏骤停患者更多获得急救的机会。可以利用现代化信息科技，将院外抢救和院内抢救有机结合，缩短救治时间，规范急救流程。

同时，李宗浩还建议，社会各界要更加科学和全面地开展大规模的心肺复苏培训，充分利用此次疫情的经验，通过在线沟通为条件有限的地区提供培训资源。

(责编：许晓华、李轶群)


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