2019年5月5日，“健康中国·心肺复苏”会议暨50人论坛在温州召开。中国医学救援协会会长李宗浩教授担任大会主席，中国灾害防御协会唐豹秘书长、解放军总医院急诊科主任黎檀实教授、徐州医科大学原党委书记吴永平教授、北京大学第一医院教授、美国心脏学院院士(FACC)霍勇教授、中山七院院长何裕隆教授、欣乐加生物科技有限公司董事长沈显贵先生共同担任大会执行主席。

出席会议的国际学术专家有全球挪度基金会执行董事Tore Laerdal先生、世界复苏联盟（GRA）代表Ma Hueiming先生、国际SOS中国常务董事John Willams先生，以及国际、国内包括港澳台地区在内的著名医学院校、研究机构专家教授200余人。

与会专家就中国心肺复苏·心脏除颤（CPR·D）进展；全球复苏联盟：为什么，是什么，怎么做；全球复苏联盟在亚太区的发展；中国胸痛中心建设和区域医疗体系建设；公众除颤在台湾的发展经验；精准CPR质量控制；普及公众心肺复苏；运动跑者心脏骤停的急救进行主题报告。

就发布瓯海宣言；救援、护理、医师与科普；与世界复苏联盟（GRA）密切合作；乌斯坦因会议标准及中国心肺复苏·心脏除颤（CPR·D）标准建立及应用；建立中国心肺复苏·心脏除颤（CPR·D）规范教学培训与科学统计、监管体系等内容进行了主题研讨。

5月6日，全体参会专家来到温州市瓯海生命健康小镇，举行中国医学救援协会心肺复苏培训基地（温州）、中欣院外急救复苏（温州）研究院揭牌仪式，在瓯海生命健康小镇共同发表了《救护人誓言》。

据介绍，《救护人誓言》系来自世界各地的医生、护士、急救工作者、志愿者等人的共同宣言：尊重生命，发扬人道博爱精神，谨遵伦理法规约束，掌握规范的心肺复苏等急救技术，立足现场，心无杂念、救护伤患，分秒必争，决不行违反人类道德、科学标准之事，决不在救死扶伤时谋取私利，全心全意为伤病人服务。用高尚品格与科学践行，为生命重现辉煌贡献力量。此次会议在温州顺利召开，标志着中国有了自己的心肺复苏研究者联合组织，将在世界急救研究与践行的大舞台上，发出CPR·D中国标准的声音。