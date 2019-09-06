心肺复苏最佳施救“手法”：每分钟107次，深度4.7厘米

人的心脏一旦骤停，生命就会受到严重威胁，超过10分钟抢救存活的可能性几乎为零。对于在院外出现心脏骤停的人来说，目击者实施高质量的心肺复苏是成功救命的关键，而按压频率和深度又是保证心肺复苏质量的重要因素。

《中国公众心肺复苏卫生健康指南》建议，通过胸外按压进行心肺复苏时，按压频率为100~120次/分，按压深度为胸骨下陷5~6厘米。美国《心肺复苏指南》建议相似，按压深度至少5厘米。

美国明尼苏达大学医学院、法国格勒诺布尔—阿尔卑斯大学和日本东邦大学等机构的研究人员近日共同开展了一项队列研究。该研究纳入了美国国立卫生研究院临床试验网络数据库中的3643名心脏骤停病人，其中64%为男性，平均年龄为67.5岁，半数病人在接受传统心肺复苏的同时，应用心肺复苏设备。以改良Rankin量表（用来衡量脑卒中后患者神经功能恢复状况）评分≤3分来定义生存功能良好，即存活且无明显残疾。

结果显示，通过胸外按压对院外心脏骤停病人进行心肺复苏时，按压频率为105~109次/分、按压深度为4.5~5厘米时，病人存活且无明显残疾的几率最高。因此，研究者得出，最佳胸外按压频率为107次/分，最佳按压深度为4.7厘米。当胸外按压频率和深度处于上述数值的20%以内，即按压频率为86~128次/分、按压深度为3.8~5.6厘米时，心脏骤停者生存的可能性比胸外按压频率和深度超出上述范围者提高了44%。

发表在《美国医学协会杂志—心脏病》上的这项研究成果认为，该研究得出的结论很大程度上与目前国际上的相关指南建议重叠。因此，在上述最佳按压频率和深度获得进一步验证前，急救系统仍应采用现行建议。虽然这一发现还不足以改变国际心肺复苏指南，但它支持最简单的心肺复苏原理：用力按，快速按，不要停。（王海洋 编译）