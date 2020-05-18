业界热议：疫情“洗礼”后，大住宿业将更“健康”、更“智能”

人民网北京5月18日电 17日，由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。“健康中国人”系列圆桌论坛已经连续举办五届。

在“关注健康行业生活方式 智赢空间产业未来”主题论坛上，与会嘉宾一致认为，疫情期间酒店、民宿等大住宿产业受到较大冲击，但业内不少企业都能针对变化迅速做出调整，通过积极应对化危机为转机，而进入后疫情时代，智能化和健康化将是行业未来发展的风向标。

旅悦集团副总裁张宝龙，朗绿科技合伙人王晓涛，多彩投创始人、首席战略官张森华，多彩物联联合创始人、CEO沈雨薇，慕思联合创始人、CEO李宇鸿，有戏电影酒店董事长、CEO贾超，万科泊寓北京战区首席合伙人孙漠林，出席主题论坛。

疫情下，大住宿业逆势而为，化危为机

主题论坛上，多位嘉宾普遍谈到，疫情期间，包括酒店、民宿、长租公寓等在内的大住宿业整体受到较大的冲击，损失严重。但不少企业都逆势而上，针对这一变化迅速对自身业务做出调整，在危机中寻找转机。

具体而言，“许多传统住宿行业头部品牌都在积极拥抱新的发展变化，比如部分酒店顺应疫情期间线上消费的热潮，开展直播带货、跨界合作等具有创意的尝试，还有很多酒店则在疫情期间迅速地把传统客房改造成了智能无接触的客房，或是采取智能化的防疫措施提供消杀服务。”沈雨薇举例谈到，这些尝试都体现了行业在应对危机时积极良好的精神面貌。

贾超也在论坛上介绍到，疫情发生后，有戏电影酒店酒店入住率迅速减少了约80%，为改变这一困境，该酒店大约正月初三时便提出了“返工房”的概念，以“春节后返工群体需隔离14天”这一措施为切入点展开工作，并严格按照国家的规定采取措施、采购物资、进行消杀。

与此同时，“有戏电影酒店根据中国饭店协会文化主题酒店理事会统计的近千家酒店行业数据，积极向商务部以及税务局等机构上报需求，并得到了及时有效的帮助。”贾超进一步谈到，依据科学的数据、灵活的管理方式，酒店在疫情困难时期积极改变策略做出应对，能够尽可能地减少损失、创造机会。

“其实在五一小长假之后能够看出，行业里率先作出改变的企业，无论是在品牌形象上，还是业务恢复表现上，都得到了相对较好的反馈。”沈雨薇总结认为，“时代在变，消费市场也在变，永远只有是那些可以快速决策作出自身转型的企业，才能得到第一波的市场回报。”

后疫情时代，健康、绿色成为产业发展新趋势

后疫情时代，大住宿业下一步发展方向在哪？如何抓住行业恢复期突出重围？主题论坛上，这些问题成为与会嘉宾热议的话题，多位嘉宾不约而同地谈到，注重健康理念发展将成为行业未来的转型方向。

在王晓涛看来，疫情之后，健康和绿色的理念会成为实体空间核心的焦点。一方面，消费者更加关注自身健康，对酒店绿色安全、舒适、清洁消毒、日常管理等的要求会变得更高、更严格。另一方面，后疫情时代，政府部门、相关协会对于行业的监管也会更加严格，包括世卫组织和各地卫生部门也都提到酒店住宅、通风等等软硬件方面管理的要求。

王晓涛建议，酒店行业需要围绕健康绿色核心发力，打造自己的特色品牌。“做好绿色健康的硬件并不需要很奢华或者很高昂的成本，朗绿科技多年来秉承绿色健康建筑的理念，反而带来的是经营效率的提升，希望这种理念可以被大范围的利用起来。”王晓涛说。

张宝龙则从民宿行业角度分析谈到，“消费者开始关注安全，特别是卫生安全，这必然会引导民宿主去做传统连锁酒店主导的品牌标准化内容，特别是卫生安全标准化。比如‘一客一换’，这是最基础的，我们还会采购一些基础的医疗设备，部分智能化无接触产品也开始在民宿市场出现。”

张宝龙认为，基于人们消费理念的变化，民宿业可以尝试从“房源”向“客源”销售转变，从原有的一房一价转向一客一价，体现在门店上就是不单单售卖酒店客房产品，而是结合民宿酒店周边资源，把养生、亲子、大健康等主题的文旅产品融入进去。

谈到向健康理念发展转变，孙漠林表示，疫情期间长时间的居家隔离，也让长租公寓业的客户对于整个室内生活环境更为重视。“我们新的项目已经全部取消了湿作业，用的是全干法的施工，就是想要从源头上最大程度规避对于人体不利的有甲醛含量物质的存在。”孙漠林介绍说，全干法相对于湿作业而言，每平米上涨了两三百左右，但整个装修周期从6个月缩短到了4个月，大概一个月后，整个室内的甲醛含量也可以降低到相对健康的标准。

智能技术赋能大住宿业加快创新转型

“疫情的影响开启了一个人人都关注健康的时代，也加速了各行各业的数字化、智能化发展进程。在这一背景下，住宿业应当积极拥抱变化，向‘智能+健康’有机结合的方向转型。”主题论坛上，沈雨薇提出，将智能化技术于健康理念有机结合，促进住宿业转型发展。

多位嘉宾认为，智能化的技术和解决方案可以帮助提质降本，实现创新升级。张森华表示，“包括物联网在内的许多新技术，对整个建筑、居住环境以及人的生活产生了很大的影响。其中核心理念为智能化，智能化可以对全流程进行赋能。他举例谈到，多彩投的“5G+IoT+survice”经营模式，就是将通讯的能力、成套解决方案的能力，以及通过物联网赋能企业智能化服务的能力结合起来，通过一系列的智能测算起到降本增效的效果，帮助企业增效。

李宇鸿则谈到，通过VR等技术，康慕思可在最初的项目筹建阶段把最终效果呈现出来。“这种建筑全生命周期信息化管理系统能解决很多问题，比如采光，通过计算机模拟，我们就能确定要用什么样的玻璃材质，透光率要达到多少，这在技术上都是可以提前解决的。”李宇鸿说。

与此同时，“智能化装配方案中采用以高分子材料为主的板材，主要是工厂化构建，施工现场基本不存在粉尘和污染，也听不到很刺耳的声音。这在绿色、健康、节能和环保方面都很有优势。”李宇鸿进一步解释道。

针对智能技术这一话题，孙漠林提出，对于长租公寓而言，偏向生活服务类场景，客户更注重性价比。“因此我们的核心逻辑还是探讨怎么通过智能化硬件设备提升效果，给客户创造更高的价值。”

孙漠林介绍说，以人脸识别技术为例，这一技术的运用对小区内的流动人员提供了更高效的管理，在不限制客户自由的情况下，为客户提供了更高的安全感。“我们正在丰台做一个整体社区智能化安全系统，社区内的摄像头和公安系统的大数据系统联网，比如说一些有背景的相关人员进入社区，即使他没有登记，也可以在第一时间识别出来。”

主题论坛探讨发现，以智能技术赋能大住宿行业向健康理念转型发展，其实是业内多方正在探索实践的方向。疫情发生后，智能物联网服务运营企业多彩物联基于智能技术快速开发了打造智能健康的人居空间的一站式升级方案，并联合人民健康共同向行业推出了“优住健康房”的项目，通过行业定制版的智能健康一体机以及其他智能设备，帮助酒店全方位优化自己的客房环境，积极应对疫情，进而向健康化、智能化的方向发展转变。