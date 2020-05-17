沈雨薇：以“健康”为核心，“智能”作工具，打造绿色的人居环境

人民网北京5月17日电 17日，多彩物联联合创始人、CEO沈雨薇做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注健康行业生活方式 智赢空间产业未来”主题论坛上，沈雨薇提出，后疫情时代，各行各业都面临着转机和改变，住宿业也应当转型，以“健康”为核心，“智能”作工具，打造绿色的人居环境。

沈雨薇认为，疫情之下，以餐饮业、酒店业为代表的诸多行业都收到较大冲击，但同时也迎来转型的机遇。疫情的影响开启了一个人人都关注健康的时代，也加速了各行各业的数字化、智能化发展进程。在这一背景下，住宿业应当积极拥抱变化，向“智能+健康”有机结合的方向转型。

“比如，很多酒店在疫情期间迅速地把传统客房改造成了智能无接触的客房，或是采取智能化的防疫措施提供消杀服务，这些率先作出改变的企业，无论是在品牌形象上，还是业务恢复表现上，都得到了相对较好的反馈。”沈雨薇举例谈到。

在沈雨薇看来，智能产业和健康产业将是未来的风口，而“5G+智能物联网”的技术可以帮助传统住宿业向风口的方向转型，以智能化的设备和系统作为桥梁，为住宿者提供绿色的居住环境和氛围，以及健康的服务和体验。

沈雨薇所谈到的这一方向，也是智能物联网服务运营企业多彩物联正在探索的。疫情发生后，多彩物联基于智能技术快速开发了打造智能健康的人居空间的一站式升级方案，并联合人民健康共同向行业推出了“优住健康房”的项目，通过行业定制版的智能健康一体机以及其他智能设备，帮助酒店全方位优化自己的客房环境，积极应对疫情，进而逐步科学、安全地恢复正常营业。