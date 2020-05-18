孙漠林：聚焦智能 创造更高价值

万科泊寓北京战区首席合伙人孙漠林

人民网北京5月18日电 17日，万科泊寓北京战区首席合伙人孙漠林做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注健康行业生活方式 智赢空间产业未来”主题论坛上，孙漠林提出，基础服务的智能化、社区管理的网络化与绿色快装的产业化是长租公寓现在的三点目标。

论坛上，孙漠林谈到，长租公寓偏向生活服务类场景，客户更注重性价比。“因此我们的核心逻辑还是探讨怎么通过智能化硬件设备提升效果，给客户创造更高的价值。”

孙漠林介绍说，以人脸识别技术为例，这一技术的运用对小区内的流动人员进行了更高效的管理，在不限制客户自由的情况下，为客户提供了更高的安全感。“我们正在丰台做一个整体社区智能化安全系统，社区内的摄像头和公安系统的大数据系统联网，比如说一些有背景的相关人员进入社区，即使他没有登记，也可以在第一时间识别出来。”

与此同时，居家隔离期间，泊寓所有租户在水电抄表等方面实现了线上化；但在面对外卖配送时，却出现了不小的麻烦。“长租公寓人房比低，比如两百间房就配两个人，那挨家挨户送就不太现实，而引入配送机器人则需要重视前期设计上的结合，比如动线。”孙漠林说。

谈到室内健康这一话题时，孙漠林坦言，这个问题从长租公寓行业诞生之初就一直存在，而疫情期间长时间的居家隔离，也让客户对于整个室内生活环境更为重视。

“我们新的项目已经全部取消了湿作业，用的是全干法的施工，就是想要从源头上最大程度规避对于人体不利的有甲醛含量物质的存在。”孙漠林介绍说，全干法相对于湿作业而言，每平米上涨了两三百左右，但整个装修周期从6个月缩短到了4个月，大概一个月后，整个室内的甲醛含量也可以降低到相对健康的标准。

但全干法施工的背后也存在着不小的问题。不论是构建工厂商的供应链还是后期的施工技术环境，整个行业都不够成熟。“目前我们也在培养自己的供应链，通过快建快装从技术上解决或者优化室内的绿色环境。”孙漠林说。