贾超：逆势而为，迅速应战

人民网北京5月17日电 17日，有戏电影酒店董事长、CEO贾超做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注健康行业生活方式 智赢空间产业未来”主题论坛上，贾超认为疫情期间电影酒店行业逆势而为，以创新之力冲出疫情“重围”。

贾超在论坛上介绍到，酒店业是这次疫情中受冲击相对严重的行业，以有戏电影酒店而言，损失了大约80%的入住率。疫情爆发之后的一周内，有戏电影酒店想了很多办法，大约正月初三时便提出了“返工房”的概念，从春节后返工群体需隔离14天这一措施展开工作，并严格按照国家的规定采取措施、采购物资、进行消杀。

论坛上，贾超提到了依据科学的数据、灵活的管理方式，酒店在疫情困难时期积极改变策略，尽可能减少损失的众多举措。“有戏电影酒店根据中国饭店协会文化主题酒店理事会统计的近千家酒店行业数据，积极向商务部以及税务局等机构上报需求，并得到了及时有效的帮助。此外，疫情期间国家要求诸多酒店暂停营业，但是有戏电影酒店的工作并没有中断，公司利用大概三天的时间全员从线下转至线上办公，并及时与其他平台商谈合作，展开预售的同时，也对品牌进行了推广。这个阶段看似没有生意，实际上生意是随着人的思维转变而来的”贾超说到。

利用线下经营发展的“时间空隙”，展开全方面的商业洽谈，利用线上优势，在品牌推广上卯足力气。“疫情初期，有戏电影酒店也针对此次疫情做好了‘持久战’的准备，因为是‘持久战’，就不能停下前进的脚步，大概2月到3月间，有戏电影酒店努力达成了与上百家IP酒店的合作关系，其中包括芒果视频中国酒店区域的独家代理，与锦江集团达成会员合作等，这一过程中，一是要把品牌做好，二是要提高IP意识，形成自己的IP。”贾超分享到。

据了解，有戏电影酒店在健康场景方面做了尝试和创新。通过建立相对独立的房间，为人们提供服务的同时，保障疫情防控的安全性。贾超介绍“截止到目前，有戏电影酒店全国门店已经实现了将近90%的入住率，有戏电影酒店通过设置相对独特的场景，搭建高体验的私人影院，与加盟商共同努力在疫情冲击中站稳脚跟。”

“这次疫情给了我很多的感触。首先，人们要树立自我健康管理思维，其次，对于企业经营发展要做到顺势而为、逆势而上，善于在困境中寻找机遇才能收获更大的成功。最后也是很重要的一点是，困难面前要发挥协作、团结的精神，企业在顾及自身发展的同时要发扬社会责任感，有戏电影酒店也通过相关渠道对疫情中心的湖北地区展开捐赠与帮助。”贾超说到。