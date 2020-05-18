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北京市科委：三个新冠肺炎疫苗进入Ⅱ期临床试验

2020年05月18日11:13 来源：北京日报

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组科技攻关专班成员、市科委主任许强介绍，目前本市已有3个新冠肺炎诊断试剂产品获批上市；3个新冠肺炎疫苗先后进入Ⅱ期临床试验；5个创新药获批临床试验，部分已完成Ⅱ期临床研究。

疫情袭来，本市第一时间部署了21个科技攻关项目，布局了模式动物、全病程信息与样本资源等一批关键技术平台。目前，本市已有3个新冠肺炎诊断试剂产品获批上市；3个新冠肺炎疫苗先后进入Ⅱ期临床试验；5个创新药获批临床试验，部分已完成Ⅱ期临床研究。同时，本市充分发挥大数据、人工智能等信息技术优势，推出北京健康宝、京心相助APP，研制智能测温系统，搭建医生在线咨询平台，开发AI辅助诊断软件等，为疫情防控提供了有力的科技支撑。

下一步，本市将充分发挥首都科技资源的优势，建立起预防、临床、科研、治疗、项目应急报批的联动机制。进一步加强生命科学领域基础研究，提高病源生物学研究水平，加强人才培养和引进，增加技术储备。加快诊断试剂、药物、疫苗、医疗装备研发，支持药物和疫苗研制企业扩大生产承接能力，让更多科研成果应用于预防和临床一线。完善生物安全三级（BSL-3）实验室的布局，补齐模式动物、抗体等大分子药物、CRO/CMO平台等共性技术平台。深化大数据、云计算、区块链、人工智能、5G、物联网等新技术手段，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治等方面的支撑作用，不断提高体系化对抗新发突发传染病的能力和水平。（记者 李祺瑶）

(责编：李轶群、许晓华)


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