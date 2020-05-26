净菜入社区助厨余垃圾减量

5月1日，北京市发布了《北京市生活垃圾管理条例》，一时之间，“生活垃圾”再次引起了北京市民的重视。为进一步助推垃圾在源头上减量，近日，亦庄置业一品亦庄项目部通过净菜配送的方式，减少社区厨余垃圾量。

芹菜去叶，大葱去皮……5月25日上午，记者在一品亦庄小区内看到，前来配送蔬菜的商家将一筐又一筐的新鲜蔬菜瓜果从车厢里搬了下来，现场瞬间成了一个热闹的迷你“自选商场”。

在现场，记者看见时不时会有人过来买菜。“我们都是小区住户，走到菜市场又走回来，真心感觉麻烦，又费时间。不过现在好了，我能在自家小区内买到我想要买的蔬菜瓜果，真是太方便了！”刚买完菜的王大姐高兴地说道。

除了新鲜的蔬菜瓜果之外，商家还摆上了包装精细的蔬菜礼盒。“这些都是刚刚推出的净菜，拿回家洗洗就能做了，您要不要试试？” “这贵不贵啊？”“您看这大葱，虽然单价比毛葱要高一些，但因为净葱已经经过处理，您买回家几乎可以直接食用，相较于毛葱而言没有任何的损耗，毛葱除去损耗，价格跟净葱差不多。”现场通过商家的介绍，一盒盒去皮去叶的蔬菜引起了居民的兴趣。

据了解，过去蔬菜运输中每车几乎都有20%-30%的垃圾，但如果运输的是净菜，这些损耗便不会出现。“我们鼓励净菜进社区，就是想从源头上减少厨余垃圾产生量。”一品亦庄项目部经理卫玉超介绍道，“现在也只是在一些蔬菜上面进行尝试，对于一些极易氧化的蔬菜，也将协调出一块场地，做好净菜的恒温保存。”（记者于晓玲 张泉）