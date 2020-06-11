污染不减反增，净菜为何不“净”？

北京实行垃圾分类以来，助力厨余垃圾减量的净菜颇受欢迎。然而记者走访多家大型商超发现，越来越多的净菜采用塑料盒、塑料托盘加保鲜膜等“豪华”包装，有的还会缠上好几圈胶带。

“周末在家做四顿饭，净菜包装盒得扔掉十好几个，都是无处回收的其他垃圾。”关注环保问题的市民对此提出疑问：净菜推广减了厨余垃圾，但白色污染却更厉害，能否尽快出台相关标准来约束净菜产品的过度包装？

一顿饭扔掉三四个包装盒

大葱去皮、芹菜和莴笋去叶、土豆和洋葱上也没有了泥土和根须，最近在不少超市里，像这样经过处理的净菜被摆上了货架的显眼位置。

“两棵大葱、一根芹菜就要裹上两三层保鲜膜；一小把金针菇、三四个西红柿还要加上一个塑料托盘，上面再覆上一层保鲜膜。”市民纪女士最近发现，家里开始采买净菜之后，产生的塑料垃圾大幅增加。“大葱、生姜都是真空或保鲜膜单独包装，如果一顿饭全都用净菜，做三个菜就会产生三到四个塑料盒和一大把保鲜膜。”

消费者顾虑净菜难“净”

除了去掉皮、叶、根须等不可使用部分的简单初加工净菜之外，不少超市货架和电商平台上还出现了洗净切好的净菜，撕开包装就能直接下锅。有的净菜甚至会把所有配料都切好码放在一起——胡萝卜、竹笋、青椒全部切成丝，配上两瓣大蒜和一个葱段装在一个保鲜盒里，覆上一层保鲜膜。消费者只要按顺序将食材下锅，10分钟就能做出一盘鱼香肉丝。

记者注意到，这类净菜通常保质期较短，供消费者当天或隔天食用。因此这类净菜并没有采用真空包装，而是采用塑料托盘盛装并用保鲜膜覆盖。对于不常在家做饭的人来说，这类净菜的确极大提高了炒菜的效率。

但也有不少消费者对于这类即食净菜的新鲜度和卫生状况产生质疑。“不知道食材是怎么切的、新不新鲜、有没有洗干净，也不知道这层塑料膜是不是符合食品级要求。”中年主妇邵大姐说，虽然方便，但自己并不愿意为了省事儿而购买这类净菜。

净菜推广还需标准护航

5月中旬，北京市商务局、北京市农业农村局发布《关于逐步推进净菜上市工作的指导意见》，以生产、销售、包装等环节为重点，全面推进净菜上市，以减少垃圾总量。最近，新发地农贸市场也在大力推行净菜上市的工作，通过这种在源头进行加工处理的方式实现厨余垃圾减量。

记者获悉，目前净菜行业尚未出台相关标准。净菜处理要满足那些卫生标准？净菜该采用怎样的包装才符合规范？从业者一头雾水。据北京四季顺鑫净菜有限公司总经理郭祥介绍，该公司为新发地提供的净菜包装材料属于可降解塑料，但不可回收。可降解塑料多长时间能降解掉？这名负责人也表示不太清楚。

“卫生安全、包装材质的环保要求等，都是净菜标准中需要清晰界定的部分。”中国合作贸易企业协会净菜产业专业委员会相关负责人向记者表示，净菜行业普遍处于亏损状态，标准制定也由于资金问题而长时间搁浅。他表示，希望随着消费者接受程度的提升，净菜的行业规模能快速提升，同时以严格的标准规范形成对整个净菜行业的专业性指导。