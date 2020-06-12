净菜过度包装问题值得注意

自北京依法推进垃圾分类以来，助力厨余垃圾减量的净菜颇受欢迎。然而，一些市民买回净菜后发现，“周末在家做四顿饭，净菜包装盒得扔掉十好几个，都是无处回收的其他垃圾。”减了厨余垃圾，却多了白色污染，这一现象值得重视。

推广净菜究竟有无必要？答案是肯定的。常下厨房的人都知道，下锅前去掉的尾菜部分，一般要占到蔬菜总重量的两三成。使用经过去土、去皮等初加工的半净菜，甚至是经过切块、切丝儿等深加工的即食净菜，明显能够减少餐前厨余垃圾，节省食物处理过程中水电气等能源的消耗。目前，每年有770多万吨蔬菜进京，按照20%的比例来算，会产生150多万吨垃圾，着实是个不小的数字。在欧美、日本等国家，净菜已占到市场全部供应量的80%以上。相比之下，北京的这个数字还不到10%……在为城市减负的背景之下，推广净菜势在必行。

净菜之所以带来白色垃圾的增加，过不在净菜本身，而在过度包装上。细看下来，不少超市货架和电商平台上的净菜包装可谓“豪华”：两棵小葱、一根芹菜就要裹上两三层保鲜膜，一小把金针菇、两三个西红柿就要放在塑料托盘上、再覆保鲜膜，有的还会缠上好几圈胶带……难道只有“里三层外三层”才能保证净菜干净？恐怕并不是。归根结底，还是商家看重“豪华包装”带来的附加价值。尾菜上使劲儿细抠，包装上肆意加码，折射出垃圾源头减量、绿色生产生活的理念没有落实到位。

垃圾分类减量是一项系统工程，需要算的是总体账、全局账。如果仅从某一环节着力，不顾其余，“摁下葫芦浮起瓢”，最终很可能徒劳无功。避免这一尴尬，必须通盘考量生产生活的各环节、各阶段。比如，在日本，“净菜进城”与“绿色包装”被视作同等重要的垃圾减量途径。由于纸张、纸板最易回收，日本以大量的纸包装取代塑料，形成了精致、美观、独特的日式包装风格。简约理念如此深入，自然不会在净菜包装上盲目装饰。借鉴他山之石，必须认真审视净菜生产、运输、销售等各流程，尽早拿出净菜处理的卫生标准、净菜包装的规范要求等一揽子方案，才能减到实处，最终“净到家”。

换个角度看，对于净菜包装的关注，折射出绿色生活理念正在蓬勃生长。垃圾分类这关键小事，关系未来，关乎每一个人。勿以善小而不为，多多拿出较真劲儿，定能持续积累成效，让城市减负前行。