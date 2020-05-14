专家：护士是个人防护和院感的实践者与哨兵

人民网北京5月14日电 （王国菁）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。会上，福建省立医院党委副书记李红表示，在这次疫情中，有8000余名的医务人员在16所方舱医院开展救治工作，其中近70%是护士，完成了12000名轻症患者的治疗和护理任务，与其他的医疗团队工作人员共同实现了方舱医院的隔离、转诊、治疗、观察，满足患者基本的生活需求、社交需求等救治目标。

李红介绍，护士们在方舱的工作主要包括，完成治疗性、基础性的护理工作和部分后勤保障工作。其中，护士需要做好病情观察、用药观察并实施康复护理和心理护理，护士们通过方舱广播、漫画、与患者面对面交流开展健康教育，进行多种形式的健康教育。

“每天上下午，护士们都会组织一次患者的康复活动，比如说呼吸操、八段锦等。”李红称，除此之外，护士们还是个人防护和院感的实践者和哨兵，他们和院感人员共同筑成了医护人员零感染的坚固防线。

李红介绍，方舱医院的工作人员是由几十个医疗团队以及上百个后勤保障人员组成，方舱的护理部不仅管护理，还需要在舱内舱外协调沟通各个部门，确保方舱的所有救治、出院、转诊以及各项后勤保障工作得到落实。

李红表示，在方舱，护士的角色是多种多样的，既是医嘱的执行者、健康教育者、生活照顾者、患者心理倾诉者，也是各项工作的沟通协调者。

李红介绍，方舱护理工作有两个突出特点：一是方舱护理的社会化。护士们在方舱承担了一部分类似社区工作者的工作，除了照顾病人、完成治疗，还组织方舱内的各种各样的活动，例如志愿者活动、读书活动以及各类文娱活动。

二是方舱护理工作的整体性。在方舱，护士用人文情怀让爱不被隔离，同时用综合专业素养和沟通协调能力让整体护理贯穿始终。