福建省立医院党委副书记分享方舱医院故事：每天都被感动

人民网北京5月14日电 （许晓华）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。会上，福建省立医院党委副书记李红介绍，在方舱医院，几乎每天都被患者的故事所感动，其中，有几件事让她印象深刻。

“有一名在社区战疫工作中感染新冠肺炎的基层民警，在方舱内组织患者党员，协助护士为病人疏导情绪、解决患者实际问题方面发挥了非常大的作用。这位民警说方舱医院就是广大病友的家。”李红说，在方舱内很多患者自愿组织起来，力所能及地帮助医护人员搬运物品、协助分饭等。“有一名患者曾经是消防员，他说在舱内有时候温度接近30度，护士们穿着防护服要工作6小时以上，透过护目镜，他都可以看到护士眼睛周围的皮肤都被勒红了。他们每说一句话、每做一件事都特别费劲，我们在方舱帮助医护人员做一点点事都是微不足道的，能让他们轻松一点点，我们就特别高兴。”

5月12日是国际护士节，这位消防员患者和6岁的女儿一起录了《听我说，谢谢你》的视频，请媒体献给照顾他的护士们。他说他开始给女儿解释这几个月发生的事情，讲疫情的发生、讲封城的武汉，讲来武汉战疫的医疗队员，希望能够教会孩子慢慢认识家与国，感受困难与勇气、学习责任与感恩。