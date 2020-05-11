北京疾控中心：提出“四方责任制”等多项措施 有力阻击疫情扩散

人民网北京5月11日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京市疾控中心党委书记黄春介绍北京市疫情防控管理工作时表示，每天都要对国内、国际，包括本市疫情形势进行分析，提出一些防控问题和专业意见，还包括一些防控措施供政府决策参考。

黄春介绍，北京疾控中心作为一个公共卫生的专业机构，在重大传染病疫情防控中主要承担的是流行病学调查、密切接触者的判定、追踪，实验室和病原学检测，以及健康教育和健康提示，还有专家对疫情形势的分析和风险评估。在这次疫情防控工作中，疾控中心643名职工，有500多名都投入到这场抗疫中，启动应急机制以来，还培训了全市3000名流调队员作为后备力量。

黄春表示，疫情初期就认识到这个疾病有很大的流行和致病风险，就向政府提出要落实“四方责任”，即属地、部门、单位和个人的四方责任，政府采纳了建议。

“2月上旬，发现很多湖北武汉回京的人员在家庭居家隔离时发生家庭聚集性疫情现象，针对这种情况，我们及时向政府提出要由居家隔离转为集中医学观察，减少病毒在家庭的传播风险。”黄春说。

黄春介绍，在流行病学调查过程中，发现聚餐发生一些感染风险，也及时给政府提出限制聚集、限制聚餐，这些措施都得到很好地落实。市民朋友也给予了配合和支持。

随着境外疫情的不断输入和病例增加，我们也不断分析各个国家的疫情形势，同时针对境外病例输入，病例排查，包括防控策略调整，还有佩戴口罩策略，常态下防控的精准施策，核酸检测能力以及五一小长假期间怎么防控，都针对性的给政府提出相关建议。

黄春表示，这次疫情能很好的发挥专业作用，要感谢在京的很多国家级优质专业力量、专家们的支持，感谢中国疾控中心，北京协和医科大学，北京大学，清华大学等很多专家都参与了专业的研判和指导，提出了很多防控策略。