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预约购买口罩再免费三天 广州市民不出门口罩送到家

2020年02月03日17:40 来源：人民网-人民健康网

记者从广药集团获悉，日前广州市启动线上预约购买口罩服务，广州市政府发布“穗康”微信小程序，开通了为市民提供口罩购买预约的服务，广药集团成为口罩预约购买服务的落地单位。

广药集团表示，在前三天试运行期内，为收到预约成功短信或者预约码的市民提供口罩快递到家服务（限于广州市内），口罩费和快递费全免，不用到药店取货购买。

为鼓励市民进行线上购买口罩，避免排队买口罩带来的疫情风险，“穗康”预约购买口罩免费期将再延三天，即2月3日-5日，每晚8点登陆小程序预约成功的市民，仍可享受口罩费和快递费全免（限于广州市内），所有成本都由广药集团承担。

广药集团表示，线上预约可以实现三个目的：一是通过前6天免费，让更多市民了解和熟悉线上预约购买口罩的方式，让更多的市民能够参与进来；二是通过互联网手段来进行口罩销售，广州市民购买口罩提供便利，减少了线下门店人群聚集的风险；三是疫情发生后，广药集团提出“两不两保”四个承诺，即不提价，不停工，保证产品质量，保证公益为上。

“鉴于当前很多市民即将返工，口罩需求量增大，为了让更多的市民买到口罩，目前每人每次最多只能预约5个口罩，预约以提交申请的先后次序排序。”广药集团相关负责人说，如果当日未能预约成功，可于次日晚8时再次预约。（李彤）

(责编：刘卿、李彤)


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