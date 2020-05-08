"90后"党员谈责任与担当:青年就像干细胞 是战"疫"的先锋兵

人民网北京5月8日电 （许晓华）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，援鄂医疗队队员、“90后”党员、第二临时党支部书记、北京大学第三医院神经外科主治医师吴超对如何看待90后青年在战“疫”任务中的责任与担给出了他的答案。

“这场突如其来的疫情是我们每个人生活当中都没有想到的一个剧本，战‘疫’的大考也是我们年轻人，尤其是我们这些年轻医护没有遇到过的。谈到责任，我们应该先抛开年龄的标签，面对疫情，作为医护，救死扶伤，义不容辞，这是我们的天职，我们有这个责任站出来，这和几零后是没有关系的。” 吴超说。

“再说担当，年轻人面临的质疑是敢不敢担当、能不能担当。另外，担当和成长是分不开的，你如果敢担当，也能担当好，我觉得自然就会有成长。”吴超认为，年轻人应该就像人体的干细胞，在战“疫”前线的环境下，能够迅速分化为抗击疫情的先锋兵，并且这也使得来自不同专业的医护在前线能够临危不乱，并且迅速进入新冠肺炎救治的工作状态中。

在这场战“疫”工作中，年轻人也表现出了创新和活力。吴超说，在得到医疗队老师的支持后，年轻的医护开展了新冠患者的血压、血糖、心功能、消化道、患者的心理状态管理以及相关研究，并且年轻人每天都会总结和查阅最新的新冠肺炎相关的文献，积极参与危重病例的讨论。

“我们印象比较深刻的是，爱琢磨的年轻同事就地取材，反复研究，开发了新的防雾剂，解决了护目镜起雾的问题。医疗队中有17年前参加过抗击非典的老兵，当年的他们也是所谓的80后和90后，在17年前表现出他们的担当、责任和成长。我想，现在他们把担当和成长传承给了我们。在这场战‘疫’中，年轻人也会学着前辈们的样子去担当、成长。每次开病房的时候，年轻人都会跟着这群前辈进入陌生的工作环境，他们毫不畏惧。我们也会握着病人的双手去加油打气，在做支气管镜、气管插管等高危操作的时候，也都会有年轻人冲锋的身影，看到前辈们的担当，我们年轻人也自然而然地担起了我们应该承担的任务。同时，在前辈的引领下，使得我们可以把担子挑得很稳。”吴超说。