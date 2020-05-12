图为王新华一家三口。

中国人民解放军总医院第五医学中心供图

在魏子巍的记忆中，妈妈一直都很忙。幼儿园时，别的小朋友都是妈妈接送，可他的妈妈总是没时间；上学了，可他的妈妈开家长会的次数也是屈指可数，更不要说陪儿子出去玩了。魏子巍的妈妈叫王新华，是中国人民解放军总医院第五医学中心妇产科护士长。她还是国际医学护理界的最高荣誉南丁格尔奖章的获得者。

无论是一线二线

大家都身处战场

作为军队医院的一名护士，王新华执行过无数次急难险重任务。2008年，王新华到汶川抗震救灾，当时她儿子上小学四年级。虽然没能如约陪儿子过10岁生日，甚至连个问候的电话也没有，但儿子不怪她，因为那天王新华正在灾区救治受灾群众。

当王新华圆满完成任务凯旋后，魏子巍的班主任安老师特意邀请王新华到班级做报告，老师和同学们都被王新华的先进事迹深深感动了，他的妈妈成了同学们心目中的英雄，那一刻，魏子巍感到无比幸福和自豪。

这些年，王新华觉得欠家人的更多了。今年春节，王新华原本打算陪家人好好过个节。但是，一场突如其来的新冠肺炎疫情迅速席卷全国。面对疫情蔓延的严峻态势，王新华心情异常焦急，她迫切想冲到抗击疫情最前线，第一时间向组织递交了请战书。但是，单位统筹安排，并没有安排王新华到疫情一线，而是考虑到她执行过多次重大疫情防控任务，专业技术熟练，处置经验丰富，就安排她参与承担了中心“新型冠状病毒防护技术与处置流程专项培训”工作，对于医务人员“零感染”来说，这是一项十分重要的工作。

王新华转念一想，无论一线二线，还是前方后方，大家都身处战场，打赢这场疫情防控阻击战，是每一名医务人员的职责和使命。这个春节假期她没有休息一天，而是整天泡在培训基地，为医务人员一遍遍讲解注意事项，一次次穿脱防护示范，手把手指导操作要领。王新华心知，她讲解示范得越认真仔细，战友们的安全系数就越高，所以严格施教，不敢有丝毫懈怠。

疫情期间，王新华共参与培训了13批次、500余名医务人员，看到大家培训热情很高、训练效果很好，王新华由衷地感到高兴，觉得自己也为疫情防控出了一把力。

癌症术后三个月

奔赴菲律宾救灾

2010年，解放军总医院第五医学中心组建妇产科，王新华勇挑重任，担任首任护士长。建科之初，王新华就树立了以科室为家的思想，她把妇产科当成了自己的另一个家。

由于常年超负荷工作，王新华积劳成疾。2013年下半年，王新华愈加消瘦起来，一阵阵疼痛无时不在折磨着她。一检查，王新华吓了一跳，竟被确诊为宫颈癌。“我才41岁，就这样得了癌症，真是有太多的遗憾，还有很多事情要做，儿子还那么小，但既然已经摊上了，就接受现实吧！”王新华说，她接受了“子宫全切和盆腔淋巴结清扫”的大手术。

术后刚3个月，紧急任务就来了。那是2013年11月20日夜里12点，王新华刚入睡不久，突然接到一个紧急电话，说要跟随海军和平方舟号医院船去救治受强台风“海燕”重创的菲律宾受伤群众。王新华问什么时候出发，对方说早上5点钟，王新华一看表，还有4个多小时就要出发，没有一点思考，没有半点犹豫，坚决地接受了任务。

丈夫魏良鹏很担心王新华的身体，问王新华身体能行吗？能不能不去？王新华坚定地说：“我的身体不碍事，我是军人，必须得去！”

25天后，王新华完成任务回到了北京，一下飞机，她就受到同事、朋友、亲人的热烈拥抱。当然，这其中还有她的丈夫：不管多忙，妻子每次执行任务归来，他都会抱着一束鲜花来迎接她——妻子守护着传染病患者，而他守护着这个家和妻子。

援塞抗击埃博拉

舍了小家为大家

2014年，西非暴发了史上最为严重的埃博拉疫情。9月份，我国抽组中国人民解放军援塞医疗队奔赴西非塞拉利昂抗击埃博拉。王新华坦言：虽然自己做足了心理准备，但真的要远赴西非面对埃博拉的时候，心里还是有点不托底。因为埃博拉病毒传染性极强，死亡率极高，第一次与它正面交锋，很多都是未知数。

当时医院领导和同事形容医疗队是一支“敢死队”，至今王新华仍然会记得战友和家人流着眼泪为他们送行的场景，就如同“生离死别”一般。临出发前的几分钟，丈夫对王新华说：“咱俩拍张合影吧。”于是他们用手机拍下了一张照片。

一天，在塞拉利昂，王新华突然接到了丈夫打来越洋电话，年过七旬的母亲因心脏病加重住院做了开胸手术，正躺在医院重症监护室里。“手术前一天，老人家再三叮嘱我不要告诉你，怕你分心，影响工作……”王新华鼻子一酸，真想立刻飞到母亲的身边，然而，使命在肩，孝心难尽，她给母亲发了一个短信：“妈妈，对不起！在您最需要我的时候，我却不能在您身边，您一定要等女儿回来！”

这一天，王新华把悲伤留给自己，还像往常一样，穿上11件防护用品，背负几十斤重的消杀器具，对隔离区、缓冲区进行消毒，补充防护物资，更换消毒液，清理垃圾……平时，这些常规工作对她来说根本不是问题，可这天她却觉得每走一步都很沉重。

3个月后，王新华出色完成援非抗埃任务回家了。一天她丈夫指着照片问王新华：“你知道我为什么要跟你拍这张合影吗？”王新华问为什么，丈夫说：“你这一去，我不知道还能不能见到你，不知道以后还有没有机会跟你拍合影，也不知道这会不会成为我们最后一张合影。”一席话罢，一行热泪从王新华眼角滚落下来。