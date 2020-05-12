热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

家有“南丁格尔”

郭  晶  罗国金  洪建国

2020年05月12日08:40 来源：人民网－人民日报海外版

图为王新华一家三口。
　　中国人民解放军总医院第五医学中心供图

在魏子巍的记忆中，妈妈一直都很忙。幼儿园时，别的小朋友都是妈妈接送，可他的妈妈总是没时间；上学了，可他的妈妈开家长会的次数也是屈指可数，更不要说陪儿子出去玩了。魏子巍的妈妈叫王新华，是中国人民解放军总医院第五医学中心妇产科护士长。她还是国际医学护理界的最高荣誉南丁格尔奖章的获得者。

无论是一线二线

大家都身处战场

作为军队医院的一名护士，王新华执行过无数次急难险重任务。2008年，王新华到汶川抗震救灾，当时她儿子上小学四年级。虽然没能如约陪儿子过10岁生日，甚至连个问候的电话也没有，但儿子不怪她，因为那天王新华正在灾区救治受灾群众。

当王新华圆满完成任务凯旋后，魏子巍的班主任安老师特意邀请王新华到班级做报告，老师和同学们都被王新华的先进事迹深深感动了，他的妈妈成了同学们心目中的英雄，那一刻，魏子巍感到无比幸福和自豪。

这些年，王新华觉得欠家人的更多了。今年春节，王新华原本打算陪家人好好过个节。但是，一场突如其来的新冠肺炎疫情迅速席卷全国。面对疫情蔓延的严峻态势，王新华心情异常焦急，她迫切想冲到抗击疫情最前线，第一时间向组织递交了请战书。但是，单位统筹安排，并没有安排王新华到疫情一线，而是考虑到她执行过多次重大疫情防控任务，专业技术熟练，处置经验丰富，就安排她参与承担了中心“新型冠状病毒防护技术与处置流程专项培训”工作，对于医务人员“零感染”来说，这是一项十分重要的工作。

王新华转念一想，无论一线二线，还是前方后方，大家都身处战场，打赢这场疫情防控阻击战，是每一名医务人员的职责和使命。这个春节假期她没有休息一天，而是整天泡在培训基地，为医务人员一遍遍讲解注意事项，一次次穿脱防护示范，手把手指导操作要领。王新华心知，她讲解示范得越认真仔细，战友们的安全系数就越高，所以严格施教，不敢有丝毫懈怠。

疫情期间，王新华共参与培训了13批次、500余名医务人员，看到大家培训热情很高、训练效果很好，王新华由衷地感到高兴，觉得自己也为疫情防控出了一把力。

癌症术后三个月

奔赴菲律宾救灾

2010年，解放军总医院第五医学中心组建妇产科，王新华勇挑重任，担任首任护士长。建科之初，王新华就树立了以科室为家的思想，她把妇产科当成了自己的另一个家。

由于常年超负荷工作，王新华积劳成疾。2013年下半年，王新华愈加消瘦起来，一阵阵疼痛无时不在折磨着她。一检查，王新华吓了一跳，竟被确诊为宫颈癌。“我才41岁，就这样得了癌症，真是有太多的遗憾，还有很多事情要做，儿子还那么小，但既然已经摊上了，就接受现实吧！”王新华说，她接受了“子宫全切和盆腔淋巴结清扫”的大手术。

术后刚3个月，紧急任务就来了。那是2013年11月20日夜里12点，王新华刚入睡不久，突然接到一个紧急电话，说要跟随海军和平方舟号医院船去救治受强台风“海燕”重创的菲律宾受伤群众。王新华问什么时候出发，对方说早上5点钟，王新华一看表，还有4个多小时就要出发，没有一点思考，没有半点犹豫，坚决地接受了任务。

丈夫魏良鹏很担心王新华的身体，问王新华身体能行吗？能不能不去？王新华坚定地说：“我的身体不碍事，我是军人，必须得去！”

25天后，王新华完成任务回到了北京，一下飞机，她就受到同事、朋友、亲人的热烈拥抱。当然，这其中还有她的丈夫：不管多忙，妻子每次执行任务归来，他都会抱着一束鲜花来迎接她——妻子守护着传染病患者，而他守护着这个家和妻子。

援塞抗击埃博拉

舍了小家为大家

2014年，西非暴发了史上最为严重的埃博拉疫情。9月份，我国抽组中国人民解放军援塞医疗队奔赴西非塞拉利昂抗击埃博拉。王新华坦言：虽然自己做足了心理准备，但真的要远赴西非面对埃博拉的时候，心里还是有点不托底。因为埃博拉病毒传染性极强，死亡率极高，第一次与它正面交锋，很多都是未知数。

当时医院领导和同事形容医疗队是一支“敢死队”，至今王新华仍然会记得战友和家人流着眼泪为他们送行的场景，就如同“生离死别”一般。临出发前的几分钟，丈夫对王新华说：“咱俩拍张合影吧。”于是他们用手机拍下了一张照片。

一天，在塞拉利昂，王新华突然接到了丈夫打来越洋电话，年过七旬的母亲因心脏病加重住院做了开胸手术，正躺在医院重症监护室里。“手术前一天，老人家再三叮嘱我不要告诉你，怕你分心，影响工作……”王新华鼻子一酸，真想立刻飞到母亲的身边，然而，使命在肩，孝心难尽，她给母亲发了一个短信：“妈妈，对不起！在您最需要我的时候，我却不能在您身边，您一定要等女儿回来！”

这一天，王新华把悲伤留给自己，还像往常一样，穿上11件防护用品，背负几十斤重的消杀器具，对隔离区、缓冲区进行消毒，补充防护物资，更换消毒液，清理垃圾……平时，这些常规工作对她来说根本不是问题，可这天她却觉得每走一步都很沉重。

3个月后，王新华出色完成援非抗埃任务回家了。一天她丈夫指着照片问王新华：“你知道我为什么要跟你拍这张合影吗？”王新华问为什么，丈夫说：“你这一去，我不知道还能不能见到你，不知道以后还有没有机会跟你拍合影，也不知道这会不会成为我们最后一张合影。”一席话罢，一行热泪从王新华眼角滚落下来。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn