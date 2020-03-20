国家卫健委：外防输入内防扩散 从三方面进行疫情防控

人民网北京3月20日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌就做好精准防控工作作出回应。

王斌表示，目前我国的境外输入病例明显增多，防范压力进一步加大，国家卫健委采取了“外防输入、内防扩散”的整体防控策略，要求各地在巩固境内防控成效同时，做好防范境外疫情输入工作，具体有三个方面措施。

第一，要充分发挥好在前一段防控工作过程中各级联防联控工作机制作用，严格落实属地责任和各单位、各部门的主体责任，强化“四早”，即早发现、早报告、早隔离、早治疗，要依法科学进行防治，分级分类，精准施策。

第二，精准分类实施入境人员管理。确诊病例、疑似病例，以及有发热症状的人群，要及时转运到当地政府指定的定点医疗机构进行排查确诊；密切接触者要转运到指定的集中隔离点，实施14天集中隔离医学观察。在观察期间，如果出现异常症状者，及时送到定点医疗机构；海关检疫过程中发现的没有症状但核酸检测阳性的人群，要及时送到医疗机构进一步确认，如果确定为无症状感染者，要及时集中隔离，并开展密切接触者追踪；对于其他的入境人员，要按照各地属地疫情防控规定，做好入境后的健康监测。

第三，要精细化实施社区防控。各地社区要建立境外疫情输入防控工作的工作组织体系，落实网格化管理，对入境人员进行登记、追踪和分类管理，实现对入境人员和他们家庭管理的全覆盖，并且按照要求做好健康监测。（实习生武雯婧）