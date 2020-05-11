同济医院药剂科主任：精准指导患者合理安全用药 当好用药“把关人”

人民网北京5月11日电 （记者崔元苑）如今药师和药剂科已经从后台走向前台，除了大家熟悉的药房发药窗口这种传统的药品供应保障基本职能之外，还参与患者整体的药物治疗这一重要环节。

“我们的药师是药物治疗的把关人，是处方审核的第一责任人，是医生最好的帮手，更是患者合理用药的把关人、监督人和宣教员。”近日，同济大学附属同济医院药剂科主任祝德秋教授在做客人民好医生科普访谈时这样表示。

药品配发、临床药学查房会诊 药师也是健康卫士

在本次访谈中，祝德秋主任向大家介绍了药剂科的职能组成，不仅包含了广大患者看到的取药窗口的发药，还包括各药房的药品调剂，静脉用药的配置，药库的药品供应采购，院内自制药品制剂室，药学教育，药学科研等，还有一支临床药师队伍，他们活跃在临床一线，参与临床的医药护的治疗团队工作，跟医生一起查房会诊，给药方案的设计，重点患者的药学监护，出院患者的用药教育，不良反应监测及在药学门诊为患者提供专业的用药指导等。

具体地说，在各个调剂发药窗口，药师把药品配发给患者，并进行相关的用药交待，包括药品用法用量，不良反应，禁忌症，注意事项，特殊人群用药须知和储藏保管等相关内容。

药学门诊，药师会为患者提供精准的用药指导，包含服药过程中是否有重复的药物，需要精简，帮助患者进行药品选择，告知患者用法用量，使用方法，不良反应，药物相互作用，还有为患者建立用药档案，掌握患者用药情况，控制随访等。

而临床药师团队则每天都活跃在临床，跟医生护士治疗团队一起进行相关的药物治疗管理，对于医生给患者的治疗方案，提出建议，还会参与查房、会诊，重点患者的药学监护等等。祝德秋主任称，还有很多药师会深入到社区开展居家药学服务，跟患者开展进一步的、一对一的药学服务。给一些长期服药、患多种疾病、多药共用，尤其是老年慢病患者，给予非常详细的用药指导。包括药物相互作用、重复用药、药物不良反应、药物禁忌、注意事项等。

确保安全性有效性 精准合理选药

“在选择药品的时候，我们一定是鼓励患者选择质优价廉，安全，疗效好，服用又方便的药品。”祝德秋主任表示，所谓价廉，要综合多方面考虑药品性价比。如果只是单价非常低，但疗效不佳，甚至会耽误患者的治疗，使患者病情恶化了，最后导致治疗时间更长，那总体性价比就不高。

祝德秋主任认为，在对患者的药物治疗过程中，“药师的角色就是做医生用药的参谋，为医生提供更加合理的治疗方案”。因为，药师在药理学、药剂学、药代动力学等方面可以更加充分发挥专业特长，为医生选药提供更好的参考。另外，药学人员在药品政策、医保政策、基本药物政策、集采政策等等方面也可以为医生提供更多的信息，为治疗方案的选择提供相应的参考建议。

怎么做到合理选药？祝德秋称，首先诊断与用药要相符。简言之合理用药包括药物的有效性、安全性、经济性以及适应性。

安全是第一位的。在平衡安全和有效的基础上，只要能够使患者最大获益，我们就去选择这个药品。所以对于患者不良反应，发生情况如何，副作用会怎样，这个都需要药师来帮助医生来对药品做一个评价。药物经济性方面，主要是考量“患者住院天数是不是减少了，整体疗效是不是有效，患者的花费最后是不是降低了”等这些指标。在药品剂型方面，要考虑患者依从性的问题，即什么样的剂型患者最容易接受，用起来最方便等。以上这些都是药师在整个医药护治疗团队当中，要协同医生做好的相关工作。

充分评估集采药品 患者换药切勿一刀切

能够进入集采中标范围的药品，都是质优价廉的，在4月份执行的最新一轮全国集采中，病人群最广的糖尿病类口服降糖药物也被纳入，作为本轮降幅最大的是德国原研的阿卡波糖，降幅达到了93%，这使得更广泛的患者可以使用质优价廉的药物。

祝德秋主任认为，在需要换药的时候，药师要协助医生对换药可能引起的风险做充分评估。“换药不能一刀切，尤其是对于一些高危患者，比如老年人、孕妇、儿童、免疫抑制的患者，不能轻易将其已经习惯服用的药品替换为没有用过的药物。”

还有一些特殊的药品，比如治疗窗比较窄的药品，即治疗剂量跟中毒剂量非常接近，如果剂量不够，疗效显现不出来，剂量稍微大一点，副作用就出来了，对于这样的药品，也不能够轻易的换药。”祝德秋提醒说。

祝德秋认为，药师在换药决策过程当中，要协助医生做好相关的风险评估，帮他们分析哪些患者能换药，哪些患者不能。这样在集采政策很好落地的同时，可以确保患者不至于因为政策的出现，需要习惯性服用的药品没有了。

据祝德秋介绍，集采制度落地之后，在进行药品遴选的时候，对于哪些药要留在医院当中，哪些药要清出，大部分医院实行的是“一品双规”，即一方面保留原研药，供原来习惯于用这些原研药的慢病患者、大病患者在医疗机构当中仍然能够用得到。一方面引进集采中选的这些药品，在医院当中使用。这种方式可以减少很多患者用药的矛盾，真正让利于民，让患者真正受益。

疫情期间便民用药 需要药师详细指导

在此次疫情期间，对于一些诊断明确的慢病患者，为避免其多次往返医院引发交叉感染、尽可能无接触少感染，推出了长处方的便民政策。

“疫情期间，长处方政策确实方便了很多慢病患者。”祝德秋说，但长处方也有相关的规定，不是所有的疾病都可以享受这样一个政策，对于哪些慢病、哪些药品可以实行长处方都有详细的规定。另外，这些慢病患者享受长处方之后，药房或者药剂科的人员，要对其有详细的用药交待，包括药品带回家后应该如何服用、如何保管、需要冷藏的药品如何冷藏、药品开封之后怎样去密封、有些药品应该怎样避光等等，这些用药交待都要更加详实精准，从而确保药品不至于因为保管不善，导致药效降低甚至失效。

“有相关的目录的支撑，病种的支撑，我们药学服务要做得更加精准，更加详细。”祝德秋表示。

在疫情期间，很多慢病患者、常见病患者只能选择居家治疗。“为了不耽误患者的治疗，一方面要求患者要提高自身的健康素养，当然健康素养的培养是个长期过程，不能一蹴而就。另一方面，对于疾病常识和用药指导方面，药师要对患者开展反复宣教。”祝德秋认为。

首先教会患者认识这个药品，包括药品的名称、作用、不良反应、副作用等信息。然后要教会患者正确服用，包括服药时间、剂量、漏服会产生哪些问题、跟食品能不能在一起服、会不会加用药品（加用药品即在服一种药的同时，还要服其他种的药，药物之间产生相互作用）等。还要教会患者检查药品，包括这个药吃多久了、什么时候停用、停药后会有哪些问题、突然停药和逐渐停药会有怎样的效果和区别等，这些都是药师要通过反复宣教让患者了解的。

此外，针对常见的居家用药误区，祝德秋指出，比如说老年女性，经常会用到双膦酸盐，很多人不大注意，有的时候躺着歪着服用，这个是绝对不可以的。身体一定要坐直，200毫升的温开水送服下去，服用方法是至关重要的。还有免疫制剂，像甲氨蝶呤这个药，会有的患者，一周一次服用变成一天一次，不注意遵医嘱，导致服药方法或发药频次出现了问题，产生的不良反应是非常严重的。类似这些药物，我们的药学服务一定要做得更加细致、精准、详实。

“互联网+药学服务”助力患者居家合理用药

“现在是互联网时代，我们要充分利用好互联网，对居家患者进行合理安全用药相关的指导。”祝德秋表示。

很多医院的“互联网+药学服务”已经开展得非常有特色。比如以手机APP、微信公众号为载体，设置提醒，患者收到来自药师或者医院的提醒，“你该服药了、服多少剂量、怎么服、饭前服还是饭后服、躺着服还是立着服、是不是可以食物一起服等等”，这些都可以通过互联网在线平台教给患者，便捷地指导患者居家用药。

此外，在疫情期间，医院大都设立了咨询热线，通过热线电话指导患者如何服用药品，确保患者的疾病治疗不会因疫情而耽误。还有的医院通过自己的公众号，为患者提供很多的咨询服务。通过发布科普文章，来指导患者疫情期间如何居家科学用药、合理用药。这些都是利用互联网的技术给患者提供创新服务的方式。