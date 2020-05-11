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食客先别急着围桌吃麻辣烫

2020年05月11日11:24 来源：北京日报

几名食客或面对面或并排就坐。

有读者向本报反映，在城区不少售卖麻辣烫的店里，多名顾客围坐在同一张大桌前就餐，就餐距离过近。

在朝阳路和延静里西街交叉口的西北角，有一家麻辣烫店，店内面积约有二三十平方米，中央摆着一张长条形的方桌，桌上有一个略小于桌子的方形铁锅，里面煮着麻辣烫，餐桌的四周摆了十几个凳子，几名食客或面对面、或并排就坐，正在就餐。记者注意到，这几名食客互相并不认识，他们之间的距离不足一米。麻辣烫店的店主告诉记者，每天中午来这里就餐的食客并不多，但是晚上就餐的人会比较多。

在虎坊桥和两广路交界处的东南角，路边也有一家麻辣烫店。但与前一家店不同，这家店为避免食客集中就坐而采用了分桌就餐的方式。店内的方形铁锅摆在桌上，店主将煮好的蔬菜盛在餐盘里，再送到旁边的餐桌上，每个餐桌之间保持一定的距离。该店主说，因为店内面积比较小，摆设的餐桌并不多，所以就餐高峰时期，建议食客打包。当问到是否采用过围桌就餐的方式时，该店主说，以前都是食客围着铁锅就餐，但是疫情期间被禁止了，现在都采用分桌的方式，避免人员聚集，“其实顾客互相都不认识，围在一个大锅前吃饭，确实不符合防控疫情的要求，还是分桌就餐比较好。”

杨晓斌 辛生 文并摄

(责编：李轶群、许晓华)


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