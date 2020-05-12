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“公筷公勺”上桌难在哪？ 长沙市部分餐饮场所见闻

2020年05月12日08:58 来源：新华网

新冠肺炎疫情发生后，提倡使用公筷公勺蔚然成风。近期，记者在长沙市走访时发现，部分餐饮场所仍未提供公筷公勺；有些餐饮场所尽管提供，但食客使用情况并不理想。

“五一”期间，记者与朋友前往长沙市一家老字号餐厅用餐，看到桌上摆放的台卡上印着“请使用公筷公勺”的倡议，但店家给每位食客安排的餐具却只有一碗、一勺、一筷、一杯，服务员端上桌的菜碟、汤碗等餐具里也没有公筷公勺。

记者在这家餐厅发现，大多数食客是用自己的筷子夹菜，直接往嘴里送。朋友认为，有些食客可能也想用公筷公勺，但是碍于情面或怕引起同桌用餐人反感，可能不好意思要求上公筷公勺。

也有部分餐厅积极尝试让公筷公勺上桌。“疫情发生后，从恢复营业开始，我们就主动推广公筷公勺。每个餐位上放两双颜色不同的筷子，一双专门夹菜，一双用来吃饭，每道菜的餐具里都放公勺。”长沙市岳麓区佑母塘路上一家海鲜餐厅的工作人员曾德勇对记者说。

曾德勇告诉记者，部分食客缺少用公筷公勺的意识，对公筷公勺视而不见；有的食客吃着吃着就把吃饭的筷子和夹菜的筷子弄混淆了。

长沙餐饮业从业者赵婷说，围桌共餐在中国历史悠久，绝大多数中国人从小就这样吃饭，想让大家短时间内理解接受并改变绝非易事。

“目前属于倡议性质，疫情发生到现在不过三四个月，一些餐饮企业推广公筷公勺效果暂时不理想，这也不是一天两天能做到的。”曾德勇认为。

长沙市一些餐饮从业者认为，推行“餐桌革命”，餐饮企业、行业协会和政府部门应该加强合作，积极作为。推行“公筷制”需要持之以恒，促使广大市民在思想上真正认可。

中国人民大学哲学院教授李萍指出，剩菜“打包”理念传入内地，一开始也不被人们认可，但在各方共同努力下，这一理念如今已成为大多数人的生活习惯。推广“公筷公勺”不能急于求成，但也要避免疫情结束后就不了了之。

“可以考虑出台部门规章和行业规约，敦促餐饮企业积极推广公筷公勺。”李萍说，“也可以通过设立‘全国公筷日’、开展健康主题教育等举措，努力营造‘人人用公筷’的社会氛围。”（记者刘良恒）

(责编：许心怡、崔元苑)


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