餐饮服务业逐步恢复堂食服务 外出就餐千万别忘了防护

你有多久没有外出吃饭了？“餐饮服务业逐步恢复堂食服务”的消息一出，无数人奔走相告。不过，毕竟疫情还未结束，外出就餐千万别开心过头，忘了防护。这份外出就餐指引请务必收好！

贴心提醒，尽管逐步恢复堂食服务，但更提倡多回家吃饭或打包，尽量减少堂食就餐。

区域指引

疫情风险低的区

才有外出就餐机会

很多人不知道，并不是所有餐厅都恢复堂食服务，要看餐厅所在区域的疫情发生风险大不大。

按省新冠肺炎防控指挥办下发《广东省餐饮服务业新冠肺炎防控工作指引》要求，对应分区分级防控工作要求，分级为Ⅲ级防控区的县（市、区），餐饮经营单位限制堂食服务；分级为Ⅳ级防控区的县（市、区），餐饮经营单位可以开放堂食服务。

具体到广州市，按《广州市防控新型冠状病毒肺炎疫情工作指挥部办公室关于印发推动餐饮业有序复工复业指引（试行）的通知》，全市各区疫情风险由高到低划分为I-Ⅳ级，通知显示，广州市最新发布各区疫情分级为：8个区为Ⅲ级，具体包括：越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、花都、番禺；3个区为Ⅳ级，具体包括：南沙、从化、增城。

也就是说，南沙、从化、增城，可正常提供餐饮服务；其余8区各类餐饮单位限制堂食服务。

特别提醒：这不是一成不变的，各区的风险评级还将根据疫情变化动态调整，要确定各区餐饮服务情况，需要密切关注广州全市及各区的官方公告。

食客指引

不能大规模聚餐

每桌食客至少一人登记

（一）戴口罩、测体温。

堂食容易造成人员聚集，疫情防控不可松懈。去餐厅需要戴着口罩，开吃前再脱口罩。

如果食客体温超过37.3℃，或者出现发热、咳嗽、打喷嚏等症状，一律不允许进入餐饮场所，而且餐厅要立即登记造册并及时向当地社区卫生中心报告，并提醒及时就诊。

（二）不能大规模聚餐。

独食可以，大聚餐不行。在疫情防控解除前，餐饮服务企业禁止接待大规模聚餐活动，例如婚宴、团餐等。

为了降低病毒传播风险，还要求餐厅通过采取减少桌椅摆放、隔桌安排就餐、快餐店一人一桌用餐等措施，加大就餐者之间的距离（间隔距离至少一米以上）。

（三）就餐讲究仪礼。

同桌就餐者之间，尽量避免面对面，吃饭时尽量不说话，以免飞沫喷溅；

避免和陌生食客拼桌；避免围炉火锅、围炉烧烤就餐方式；使用公筷、公勺，防止交叉污染；

尽量缩短就餐时间，避免在餐馆内进行娱乐活动，如打牌、打麻将等。

（四）食客要登记。

每桌食客，至少要有一个人登记姓名、联系方式，保障一旦有疫情防控需要时，餐厅可以追溯到每桌、每位食客。

餐厅指引

通风清洁消毒不能少

疫期建议少供应生冷食物

首先，在疫情期间，餐厅、饭店的服务人员、外卖配送员都要坚持做好戴口罩、勤洗手、常清洁、多运动等自身防护措施。

其次，无论是包房还是大堂，用餐过程中，需开窗通风，不能自然通风的要有机械通风措施。

第三，餐厅大堂、包间、电梯间等场所，每天都要保洁加消毒，并且定期对空气过滤装置进行清洁消毒。每桌客人离开后，要清洁并消毒后，才能让下一桌食客就座。

餐厅洗手间要每2小时对各个部位消毒一次，要备齐洗手液、手纸等，保持良好通风，必要时可加装排气设备，强制排气。

第四，餐厅不得采购、饲养和现场宰杀活禽畜动物，坚决禁止购买、屠宰、储存、加工、烹饪野生动物等违法行为。

建议疫情期间少供应凉拌菜、带血白切鸡、寿司鱼生等高风险生冷食物，肉蛋要充分煮熟。（记者何雪华 通讯员粤卫信）