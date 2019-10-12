为餐桌上的“黑白双筷”叫好

近期，笔者因参加学术会议辗转于南京、广州、深圳等地，不止一次在餐桌上发现，就餐者面前都放有黑白两双筷子：一双用于取菜，一双用于自食，颜色对比分明让人不易混淆。对于这样的文明小进步，笔者不禁为之叫好。

围桌合餐是中国人习惯的进餐方式，气氛热闹而融洽。筷子频繁穿梭于食物和口腔之间，在传送美味的同时，也交换了同桌人的唾液，唾液中的细菌和病毒也有可能就此进入新“主人”的消化道。

目前，已经发现人类唾液中含有600多种微生物，通过唾液可以传播的感染性疾病有很多种，其中幽门螺杆菌对中国人健康的威胁最令人关注。幽门螺杆菌感染可以导致慢性胃炎、十二指肠溃疡和胃溃疡等消化道炎性疾病，同时它还与胃癌发生密切相关。1994年，国际癌症研究机构将幽门螺杆菌定为I类致癌物，它主要通过“口—口”和“粪—口”途径传播，就是我们常说的“病从口入”。目前，中国人幽门螺杆菌的感染率高达60%，而且感染具有明显的家庭聚集现象，这与中国家庭合餐习惯具有密切关系。

此外，通过唾液传播的病原体还包括：肠道病毒、流感病毒、口蹄疫病毒、单纯疱疹病毒、结核杆菌等。由此可见，在中国积极倡导分餐方式十分必要。“黑白双筷”虽不及分餐制来得彻底，但也不失为一种简单易行、便于普及的过渡方式，值得大力推广。

使用公筷公勺或者“黑白双筷”，虽然会让吃饭变得稍微麻烦一点，但是却能换来所有共餐者的安心。这不仅仅是为了疾病防控，更是对餐桌上其他人的体谅与尊重。