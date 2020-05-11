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国家癌症中心专家：防范妇科“第一凶癌”，定期检查不可省

2020年05月11日08:50 来源：新华网

卵巢癌常被称为妇科“第一凶癌”。每年的5月8日，世界多地都会组织宣传活动来提高人们对这种疾病的认识。专家提示，卵巢癌虽然尚不能治愈，但如果定期做检查，一旦患病就有可能提前发现，便于及早接受治疗。

国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院妇瘤科主任吴令英介绍，卵巢癌是女性生殖系统中最常见的恶性肿瘤之一，可在女性任何年龄段发生，但多见于更年期和绝经期的女性。由于发病部位隐匿在盆腔，而且缺乏早期特异性症状和有效的筛查手段，七成患者在首次确诊时已是晚期，五年生存率不足40%。

如何防范这个女性健康“沉默杀手”的“攻击”？吴令英说，虽然发病原因尚不明确，但有研究表明遗传性相关BRCA基因突变、环境因素、高龄未孕等与部分卵巢癌的发生关系密切。因此，在保持生活规律、饮食均衡的基础上，女性尤其需要提高防癌意识，注意定期检查，卵巢癌高危人群则需尽早评估患癌风险。

吴令英提示，女性突然出现不明原因的腹胀、食欲不振、短期内体重增加或消瘦等现象，应及时就医排除卵巢癌等肿瘤的可能性。定期做妇科检查、盆腹腔B超检查、肿瘤标记物检查等，也能在一定程度上帮助发现肿瘤、及时治疗。如果产生症状或者医生检查后发现有异样，可以进一步做CT或MR等影像检查。

卵巢癌高危人群，即有直系亲属罹患乳腺癌或卵巢癌的女性，可通过BRCA基因检测评估发生遗传性卵巢癌、乳腺癌的风险，制定针对性的健康管理方案，实现早预防、早发现、早治疗。（记者田晓航）

(责编：许心怡、崔元苑)


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