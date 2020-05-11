女护士在抗疫阻击战中发挥了主力军作用

中华护理学会近日成为全国妇联第18个团体会员。学会成立于1909年，已有111年的历史，拥有个人会员14万多名，其中女性占99%。中华护理学会理事长吴欣娟作为北京协和医院第二批国家援鄂抗疫医疗队队长，曾于今年2月初抵达武汉在一线抗疫……

日前，中国妇女报·中国妇女网记者就此次抗疫中护理人员的表现、中华护理学会如何积极参与抗疫以及成为全国妇联第18个团体会员后的发展等问题对吴欣娟进行了采访。

记者：作为中华护理学会的理事长，您也亲自驰援武汉抗疫，请问您对护士在这次抗议中的作用怎么评价？

吴欣娟：疫情发生之后，全国共派出340多支援鄂国家医疗队，医疗队队员达到4.26万，其中护士2.86万名，占到援鄂队员总数近70%。在这些护士中，女性护士有2.53万名，占援鄂护士总数近90%，可以说女护士在这次抗疫阻击战中发挥了主力军作用。

我在武汉与援鄂队员们一起度过了一段难忘的时光。面对突如其来的疫情、面对被感染的风险、面对防护装备导致的缺氧症状、面对高强度的体力与精神压力，我们的医疗队员们没有畏惧，勇往直前。

护士的工作始终在最前沿最危险的一线，他们每天与患者近距离接触最多、时间最长，比如：我们北京协和医院医疗队所在的武汉同济医院中法院区的重症监护病房，收治的都是危重症的新冠肺炎患者，患者病情变化迅速，常常合并多器官功能衰竭和多种并发症，治疗手段复杂，护理难度高和工作量大。

病房里绝大多数患者都有气管插管或气管切开，护士要为患者提供专业性很强的气道管理、ECMO（体外膜肺）护理、俯卧位通气、床旁血滤等治疗性护理工作。很多病人身上有各种机器、各种管路，需要护士有较强的专业能力与综合素质。

同时我们还非常重视患者心理护理，通过各种措施，给患者心理安慰，增强他们战胜疾病的信心与力量。有一位重症患者，用歪歪扭扭的字体在写字板上写下了 “工作中的你们都好美丽！”这就是患者眼中的最美天使。在抗疫一线每天都有许多令我们感动的人、感动的事。

即便是在收治轻症患者的方舱医院，护士们也要密切观察病情变化，警惕病情向重症方向转化。除了测量生命体征、采集标本、营养支持等常规性护理工作，护士还在消毒隔离、生活护理以及心理护理方面承担着大量工作。

记者：在此次抗疫中，中华护理学会在引导全国护理工作者共同抗疫方面发挥了哪些积极作用，具体开展了哪些工作？

吴欣娟：在战“疫”打响之时，为了提示全国400多万护理人员做好疫情防控工作，学会通过官网、微信公众号，向全国护理工作者发出了“科学防控 积极应对”的倡议书， 并向湖北省护理学会发出了慰问信并捐赠了防护物资。

在抗击疫情的最关键时刻，学会一批专业委员会的主委 (如重症专委会、呼吸专委会、伤口造口失禁专委会等)、副主委、委员等骨干力量，先后奔赴湖北武汉，投身于抗疫第一线。

在抗疫过程中,大家一边肩负着救护患者的重任，一边加速临床护理经验的总结，撰写、发布了“新冠肺炎患者护理要点” “重型、危重型新冠肺炎患者整体护理专家共识”“实用新冠肺炎护理手册”等一系列规范、流程、书籍，为一线护理工作者提供专业支持与专业指导。

另一方面，中华护理学会也积极与国际同行加强交流与合作，受邀连线国际护士会新冠肺炎网络研讨会，在会上分享了中国抗疫一线临床护理经验和护理管理方法，得到了国际护士会和国际护理同行的高度认可和称赞。

世界卫生组织总干事谭德赛博士表示：“中国护士在疫情面前的表现令人感动。”

特别要强调的是，这次抗疫阻击战取得的巨大成果，靠的是党中央、习近平总书记的正确领导，靠的是全国各方的全力支持与共同努力。

作为一名援鄂队员，我深深感受到了全国妇联对我们一线女医护工作人员的关心和关爱，我们曾收到过妇联捐赠的妇女卫生用品以及对援鄂队员家庭的慰问。

记者： 去年，是中华人民共和国成立70周年，国家对新中国成立70年来健康事业取得的成就进行了总结回顾。70年来，我国孕产妇死亡率从1500/10万下降到18.3/10万，婴儿死亡率从200‰下降到6.1‰，均优于中高收入国家平均水平。这些成绩背后，也有全国护士们的辛勤付出。在保护妇女儿童健康方面，护理队伍有什么规划？

吴欣娟：目前，我国已经从“以治疗疾病为中心”，转向“以人民健康为中心”的全方位、全生命周期的健康战略。护士在维护和促进人民群众健康、挽救生命以及在人的生老病死的全过程中都发挥着专业的作用。特别是在孕产妇、新生儿、母婴保健方面护士将提供更加优质的护理服务。

为了更好维护和促进妇女儿童健康，提高专业护理水平，中华护理学会积极发挥专业优势，每年组织多场学术交流和继续教育培训，目的在于提高全国妇儿领域护理人员的专业技术与水平，更好服务于妇女儿童健康。学会目前还开设了助产士、儿科专科护士培训班，每年为医疗机构培养数百名优秀的专家型护理人才。

在科学普及方面，我们的科普工作委员会，每年都会组织丰富多彩的科普活动和下基层活动，向大众传播正确健康知识和生活方式，比如孕产妇围产期保健、母乳喂养、儿童生长发育、儿童用眼卫生等内容，同时，也对偏远地区护士进行专业技术的帮扶指导。

记者：近日，中华护理学会成为全国妇联第18个团体会员。加入妇联团体您觉得有什么意义以及今后有何打算？

吴欣娟：5月7日，全国妇联举行座谈会，邀请战“疫”中的女医务人员一起回望难忘时刻，分享巾帼逆行的感人故事。我受邀参加了此次座谈会。这是一个特别值得纪念的日子。在5·12国际护士节即将到来之际，中华护理学会能够成为全国妇联的团体会员，我们感到无比荣幸。护士是守护人类健康的白衣天使，是应对突发疫情的白衣战士，我们的女护士是女儿、是妻子、是母亲。我们需要保护，但我们更需要在这个岗位上保护更多的妇女和儿童，这是我们的职责和使命。

未来中华护理学会，通过全国妇联这个大平台，使社会更加关心关爱护士群体，更好维护女性护理工作者的合法权益，团结鼓励女性护理工作者参与国家社会事务中，可以更加有效参与党和国家对于护理事业发展、女性护理工作者权益保护等方面的政策制定，积极建言献策。

同时，我们也可以发挥护理专业优势和会员力量，积极服务妇女儿童和家庭，为实现健康中国战略，为真正发挥妇女半边天作用贡献我们的智慧和力量！（记者 耿兴敏）

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中华护理学会成立于1909年，已有111年的历史，是中国共产党领导下的护理科技工作者的学术性群众团体，是党联系广大护理工作者的纽带和桥梁。

中华护理学会是护理界目前唯一的全国性一级学术团体，受中国科协和国家卫计委双重领导，其总会设在北京，全国31个省、市、自治区和香港、澳门特别行政区均设有地方护理学会。学会有44个分支机构，包括12个工作委员会和32个专业委员会。拥有个人会员14万多名，其中女性占99%。近日，中华护理学会已成为全国妇联第18个团体会员。

中华护理学会的宗旨是：遵守国家宪法、法律和法规，执行国家发展护理科技事业的方针和政策。崇尚护理道德，坚持民主办会原则，提高护理科技工作者的业务水平，促进护理学科的繁荣和发展，充分发扬学术民主，依法维护护理工作者的合法权益。

其主要任务是：组织广大护理工作者开展学术交流和科技项目论证、鉴定；编辑出版专业科技期刊和书籍；普及、推广护理科技知识与先进技术；开展对会员的继续教育；对国家重要的护理技术政策、法规发挥咨询作用；向政府有关部门反映会员的意见和要求，维护会员的权利，为会员服务。