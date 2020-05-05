北京援鄂专家：新冠肺炎重症救治 护士发挥了主力军作用

人民网北京5月5日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京协和医院妇儿党总支书记孙红表示，危重症患者有生活不能自理、病情变化快、多脏器靠仪器或药物维持等几个特点。对于危重症患者，北京协和医院医疗队实行责任制“一对一”护理。

孙红介绍，每位护士有一套护理方案，需要密切观察患者病情变化，详细记录患者生命体征状态，随时评估治疗效果，采取有效措施预防并发症。“武汉的病房没有供暖设施，护士尽可能想办法为患者保暖，有些病人体表体温低，为保证体温测量的准确性，医疗队增加了核心体温监测，为医生提供最准确的治疗依据。”孙红说，援鄂医疗团队中有近40位护士具有重症、呼吸、血液净化、营养、老年等专科护士资质，部分护士在17年前经受过抗击SARS的洗礼，他们的专业经验在危重症患者救治中起到了很重要的作用。

“在临床中，我们关注到吸痰效果直接影响患者预后，也使护士面临很大被感染的风险，因此有针对性进行了安全防护下的吸痰操作培训，让每位护士掌握安全精准吸痰的技巧。”孙红表示，在科学防护下为危重患者实施有效精准的吸痰，为多位患者成功撤机拔管奠定了基础。

孙红表示，在救治工作当中，医生和护士扮演着不同的角色，虽然有分工，但更多是合作。护士要把医生制定的治疗方案有效精准地落实在临床中，同时要为医生提供准确的治疗效果和依据，这些都是患者最终得以抢救成功的有力保障。在此次新冠肺炎危重症救治中护士发挥了主力军作用。（实习生武雯婧）