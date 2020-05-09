专家介绍方舱医院经验：科学有效易操作的管理模式保障医疗工作顺利进行

人民网北京5月9日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中日友好医院国家紧急医学救援队领队王燕森表示，方舱医院病人数量的增加，意味着医疗需求的增加，为保证方舱医疗工作的顺利进行，医疗队制定了科学有效、简便操作易行的方舱医院管理模式。结合患者数量大、隐患风险多的特点，制定了规章制度和操作流程，简便易行可操作，同时在收治病人过程中，不断进行优化和完善。

王燕森表示，中日友好医院国家紧急医学救援队和兄弟医疗队密切协同配合，严格按照国家发布的诊疗方案开展治疗，提供中西医结合治疗和心理疏导。通过设立观察病区，畅通入舱、出舱和转诊通道，增设移动方舟CT，加快患者检查速度。通过规范化治疗、多样化康复以及人性化关怀严防“轻症转重症”。对于医护来说，医生采取分区值班，分小组管理，纵横结合，责任到人，舱内医护和舱外医护密切协同。对于护理来说，实行责任制护理，每班固定护理组长，责任到人。“正是通过医护之间密切配合和之前的预案，我们始终保持患者管理不混乱、治疗有连贯，每位队员用细心、爱心和责任心，赢得了患者的舒心、安心和放心。”

“新冠无情，方舱有爱。”王燕森说，针对方舱医院的特点，医疗队为方舱医院的患者设计了适合他们的健康宣教和心理疏导平台，内容涉及患者从入舱到出舱可能经历的各个环节，形式多样，图文并茂，保证治疗和康复能够同步进行。同时，依托中日友好医院国家呼吸中心的优势，针对方舱医院的患者以及新冠疾病本身的特点，设计了一套原创呼吸操，深受方舱医院患者的欢迎。

“援鄂医疗队针对性强，执行有力。武汉当地政府称呼我们是方舱医院‘特种兵’”。王燕森表示，转战两家方舱医院，直到最后休舱，这段经历深深地留在每位队员的心里，这对年轻队员来说是一次难得的成长，更是一种荣光。“在这两个多月里，我们通过自己的奋斗，深刻感受到了全国各地在危难时刻对武汉的无私帮助，也深深感受到患者发自内心的对医务人员的真诚感谢，当地志愿者无私奉献，当地医疗同行对我们毫无保留的信赖，当地政府对我们全方位竭尽所能的支持和保障。日后想起来，都会有常驻心田的温暖。都说我们帮助了武汉，其实是武汉教会了我们担当和感恩。”（实习生武雯婧）