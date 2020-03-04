方舱医院靠什么成为生命方舟

“休仓了！”

随着最后34名康复患者出院，武汉市硚口武体方舱医院开启“休仓模式”，不再接收患者。与此同时，另一家武汉客厅方舱医院，也有多达132名治愈患者大规模出仓。

犹记一个月前，平均一天建成一所的方舱医院并未收获多少“逆转乾坤”的期待，相反，各方的吐槽怀疑接连不断。建设方案出炉后，对医院的安全性、是否会交叉感染一类的质疑始终存在；首批患者入住时，还有不少人拿几张厕所不干净的照片冷嘲热讽，更有个别外媒将方舱医院污蔑为“难民营”“集中营”……有意无意的质疑与抹黑，让方舱医院在“救死扶伤”的使命之外，还承担了各种不应有的压力。

面对唱衰，最好的回击是行动与事实。随着越来越多的物资与医护人员来到方舱医院，再加上一系列科学有效的医护措施，方舱医院成为决胜“战疫”的“生命之仓”。在这里，有年轻人卧于病榻却不忘阅读，有高考学子聚精会神挑灯夜战，有患者跳舞做操坚持锻炼，还有人用贴纸在医院墙上种下一棵棵“信心树”。王辰院士在访问方舱医院后欣慰地说：“有医生感慨，二十年前那样的医患关系又回来了。”其实这份回归，不仅仅指医患关系，还有那份在原子化社会弥足珍贵的团结友爱、互帮互助。昂扬向上的整体氛围下，病人恢复越来越快，“床等人”的现象越来越多，直至“第一家方舱医院休仓”。

从饱受质疑到备受赞誉，方舱医院能取得成功不是偶然，而是中国制度优势和治理智慧下的必然。面对这场新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，许多人都在等着看中国该怎么办。而事实上，统观战洪水、抗地震、战非典，一路走来，集中力量办大事的制度优势都是我们攻坚克难的法宝。一方有难、八方支援，守望相助、风雨同舟，万众一心、众志成城，正是因为有这样的力量在，面对新冠肺炎疫情，我们才有了火神山、雷神山奇迹，有了数万“最美逆行者”……

目前，硚口武体方舱医院只是休仓，入驻于此的山西救援队医护人士、救援物资和设备都在原地待命，以备不时之需。我们期望所有方舱医院都能早日迎来“关门大吉”的那一天，以宣告这场“战疫”的最终胜利。