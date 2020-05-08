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北医三院援鄂护理团队背后故事:北京"炸酱面"写给武汉"热干面"

2020年05月08日16:54 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月8日电 （许心怡）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，北京大学第三医院急诊科护士长崔曼表示，“三米阳光”是北医三院2017年在全院范围内开展的一项护理文化建设活动，提倡在护理工作当中关心、关爱、关注出现在三米之内的所有人，无论家属、同事还是病人，希望用护理人的行动去营造温馨的氛围，为疾病的治疗起到积极正向的作用，帮助患者尽快恢复健康。北医三院援鄂护理团队又叫做温暖武汉的“三米阳光”。

崔曼介绍，为了帮助隔离病区的患者树立战胜疾病的信心，护理团队遵循“三米阳光”的护理理念，发起了“北京炸酱面写给武汉热干面”的活动。“我跟大家讲一讲这个活动的由来。有一天，一位病人跟我们的护士说，我住院好几天了，特别想吃热干面。我们的护士就特别有心，在一次上班的时候从驻地为患者带了一份煮好的热干面，同时手写了一张卡片，这张卡片上书写着‘北京炸酱面希望武汉热干面早日康复’。”崔曼回忆，“之后，我们的队员就用自制的彩纸剪切绘画赶制出了大量的交流鼓励卡片，希望通过这些卡片增强患者战胜疾病的信心。大家团结一心，很快就把这些载满爱的卡片带到了隔离病房里，送到了每一位患者手中。通过制作这种交流鼓励卡片，在医护之间建立了有效沟通的桥梁，也把人文关怀带进了隔离病房。”

崔曼表示，面对危重患者，不仅要考虑患者的病情变化、生理问题，更需要及时评估患者的心理状况和心理需求，针对性加强人文关怀，把温馨专业的护理理念渗透到日常工作当中，也把对患者的呵护和爱护渗透到每一个细微之处，这也是三院“三米阳光”护理理念的核心。

(责编：刘卿、李栋)


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