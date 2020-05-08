研究显示新冠病毒去年年底可能已全球传播

据新华社伦敦5月6日电 （记者张家伟）伦敦大学学院6日发布的一项研究说，科学家对新冠病毒的遗传多样性分析显示，这种病毒在2019年年底可能已在全球广泛传播。

由该校学者领衔的团队分析了来自全球新冠病毒感染者的超过7500个病毒基因组数据。研究人员确认了病毒基因组中198个曾重复发生的变异，从而探讨病毒在人群中如何演变并逐步适应人类宿主。他们发现，这些新冠病毒共享的同一祖先来自2019年年底，这个时间段正好可能是新冠病毒跳跃到人类宿主的时间。

据伦敦大学学院介绍，这项研究成果不但为了解疫情早期阶段病毒传播的状况提供了线索，同时也为寻找有效的疫苗和药物提供了新思路。

研究人员表示，这些变异的分布并不均匀，病毒基因组中某些部分并没有出现太多变异，这些区域对于疫苗和药物研发来说是很好的靶标。报告主要作者之一、伦敦大学学院教授弗朗索瓦·巴卢说，在与病毒的对抗中，一个主要挑战就是一旦病毒变异了，疫苗或药物可能不再有效。

研究报告已刊登在《感染、遗传与进化》期刊上。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 16 版）