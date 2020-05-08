热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

研究显示新冠病毒去年年底可能已全球传播

2020年05月08日08:27 来源：人民网－人民日报

据新华社伦敦5月6日电  （记者张家伟）伦敦大学学院6日发布的一项研究说，科学家对新冠病毒的遗传多样性分析显示，这种病毒在2019年年底可能已在全球广泛传播。

由该校学者领衔的团队分析了来自全球新冠病毒感染者的超过7500个病毒基因组数据。研究人员确认了病毒基因组中198个曾重复发生的变异，从而探讨病毒在人群中如何演变并逐步适应人类宿主。他们发现，这些新冠病毒共享的同一祖先来自2019年年底，这个时间段正好可能是新冠病毒跳跃到人类宿主的时间。

据伦敦大学学院介绍，这项研究成果不但为了解疫情早期阶段病毒传播的状况提供了线索，同时也为寻找有效的疫苗和药物提供了新思路。

研究人员表示，这些变异的分布并不均匀，病毒基因组中某些部分并没有出现太多变异，这些区域对于疫苗和药物研发来说是很好的靶标。报告主要作者之一、伦敦大学学院教授弗朗索瓦·巴卢说，在与病毒的对抗中，一个主要挑战就是一旦病毒变异了，疫苗或药物可能不再有效。

研究报告已刊登在《感染、遗传与进化》期刊上。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn