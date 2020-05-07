教训！儿童安全，更要防微杜渐！

孩子遭货车碾压，造成多发复合创伤，病情危重。院党委书记尤殿平要求

全院动员，竭尽全力，保孩子生命，保肢体完整。多学科专家会诊，为孩子健康保驾护航。在河北省儿童医院开启了生死营救！

可怕的“刹车声”

阳光灿灿，和风习习，家长带着3岁的强强（化名）外出玩耍，小强强被“嗡嗡”飞着的蜜蜂吸引了，当家长放手让孩子去看小蜜蜂的时候，突然一阵刺耳的刹车声，打破了宁静，也打碎了家庭的幸福与孩子的快乐！一辆疾驰的小货车在转弯时，将强强撞倒在地，还从强强身上压了过去……

强强被送到河北省儿童医院的时候，已经失血性休克、脾破裂、多器官功能衰竭，伴有挤压综合征、多发骨折等车祸后复合伤，在普外一科急症手术后转入重症医学一科。

严谨周密，监测病情

由于病情危重，且存在是否有尿道断裂、盆腔渗血等未决问题，强强暂时不能离开监护室做相关检查，重症医学一科医护人员严密监测，动态观察每一处体征指数变化。

在充分的病情评估后，5月2日，强强在重症一科和泌尿外科多名医护人员的陪护下，做了脑、胸、腹、盆腔CT，同时还有泌尿系造影检查，但仍然有一些未决的临床问题，重症医学一科向医院提交了MDT申请。

多学科会诊，讨论治疗方案

5月3日，很多人还在享受“五一”假期，院党委书记尤殿平，院长段国辰，副院长崔晓薇早早来到了重症医学一科病例讨论室，与重症医学一科、泌尿外科、普外一科、骨科、介入科、超声科、CT科、麻醉科专家参与病例讨论，大家热烈讨论，积极发言，会议持续近两个半小时。

重症医学一科主任徐梅先，总结病例特点和患儿当前治疗进展，提炼临床诊治过程中存在的难点、疑点。各专业会诊专家分别从专业角度，阐述本案例呈现的相关临床问题。随着讨论的深入，各科专家一致认为，阴囊、右下肢腹股沟区不明原因，持续肿胀，盆腔血管、泌尿系统是否存在解剖结构上的破坏，是当前诊治过程中存在的主要问题，是需要进一步解决的问题。

尤殿平书记指出，要全院动员，竭尽全力，帮助孩子恢复健康。要按照保全“生命，器官，功能”这三个层次设计诊疗方案，要尽量减少患儿重大侵袭性操作带来的医源性伤害。院长段国辰到床旁查看患儿情况，提出需进行动态影像学检查，在确认盆腔组织器官结构完整性基础上，再讨论进一步手术探查的必要性和可行性意见。

目前孩子还在重症监护室，所有的医护人员正倾尽全力从死神手里抢生命，我们祈祷孩子能够平安。