国家卫健委：支援武汉医护人员已达11000多人 重症专业人员缺口较大

人民网北京2月7日电 （许晓华）7日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在回答记者提问时介绍，目前，武汉医护人员支援力量已达到11000多人，但在重症治疗过程中，对专业人员资源的需求和缺口比较大。

“武汉地区医护人员，特别是重症医护人员已长期连续工作一段时间后，身心疲惫。基于此，国家卫生健康委对武汉的援驰力度在不断加大。”郭燕红介绍，目前，总的医护人员支援力量已经11000多人，其中在11000多人当中有3000多名医护人员都是重症专业的医生和护士，同时还有全国最强的、水平最高的重症救治的专家团队。在武汉，负责指导、会诊、巡诊。

在护理人员方面，郭燕红说，“在重症监护的病区，护士担负的工作非常重要。在增强重症力量的过程中，我们特别注重增派ICU的护士，包括第一批是600人，后来又不断增加，现在在湖北和武汉工作的ICU护士已经2000多人，今天还要派出十几支队伍，也是ICU的医护力量。”

郭燕红表示，除武汉以外的一些地市，医疗资源和病人需求之间也存在矛盾，现在建立了16个省支援武汉以外地市的一一对口支援关系，以一省包一市的方式，全力支持湖北省加强病人的救治工作，维护好人民群众的生命安全和身体健康。