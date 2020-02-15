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谈新冠肺炎重症治疗 科技部：部分产品和技术临床效果良好

2020年02月15日16:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月15日电 （刘卿）目前针对重症患者的科技攻关是否有新技术方案？今日，国务院联防联控机制就药物研发和科研攻关最新进展情况召开新闻发布会。会上，科技部生物中心主任张新民表示，通过采集治愈患者恢复期血浆、开展干细胞技术临床研究，用于重症患者治疗，部分产品和技术已取得良好临床效果。

张新民表示，科研攻关组织针对重症治疗的新技术和新产品研究，目前看部分产品和技术已取得良好临床效果。

他说，采集治愈患者恢复期血浆，用于重症患者治疗。处于恢复期患者的血浆中存在大量保护性抗体，可用于治疗重症患者。截至目前，武汉市江夏区第一人民医院、武汉金银潭医院等多家医院共对11位重症患者进行治疗，治疗后临床症状明显改善，各项检测指标全面向好，没有明显不良反应。

同时，开展干细胞技术在重症救治方面临床研究。干细胞治疗能抑制免疫系统过度激活，通过改善微环境促进内源性修复，可抑制肺部急性炎症进展，缓解呼吸窘迫症状。

“经过严格临床前安全性、有效性评价、严格质量检定，干细胞产品在遵照当前干细胞临床应用规范和药品临床试验规定前提下，对若干重症患者进行治疗，初步显示安全有效。”他说、

张新民表示，下一步，科技部将积极支持科学家研究，以期尽快取得阶段性进展，为临床患者特别是重症患者带来新希望。

(责编：刘卿、李彤)


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