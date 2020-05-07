专家：北大医院“全方位”参与了此次抗击新冠疫情

人民网北京5月7日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任、医疗救治专家组成员王贵强表示，北大医院“全方位”积极参与了此次抗击新冠疫情。

“我个人最早是1月31日，作为卫健委专家组成员派到安徽指导重症、危重症救治。回来以后基本每天都到卫健委，把前方的各种病例，尤其是把死亡病例进行研判，希望从中能够挖掘出预警预测指标。”王贵强说，“新冠疫情是新发传染病，我们对它的临床表现、病情转归包括发病机制都不清楚，刚开始我们希望通过这些病例的研判，找到一些预测预警指标，在指南里有所体现。”

王贵强表示，卫健委组织专家不断更新新冠肺炎诊疗方案，从1月15日-3月3日，更新了七版指南，反映了新冠疫情是不断认识、不断深化的过程。卫健委希望把所有临床经验，包括新的药物使用证据随时在诊疗方案中体现，指导临床实践。

“我个人参与了第五、第六、第七版诊疗方案具体的更新，其中通过病例研判等方式，把新的诊疗理念放在诊疗方案中，比如当时对检测的敏感性，上呼吸道敏感性不太好，出现假阴性，我们从原来的咽拭子到后来强调鼻咽拭子，再后来强调用痰液来进行检测。”他说。

王贵强表示，对于新冠疫情的重症病人需要强调早期干预，通过挖掘各种早期的预测阈值指标进行判断，帮助医生发现病人病情变重的风险。“比如乳酸的问题，我们在病例中发现一些死亡病例乳酸偏高，持续三五天后病人突然死亡，我们就把乳酸的检测和它的价值在诊疗方案有所体现，包括细胞因子，也包括治疗方法和药物。”

“我的战场就是参与到卫健委一系列诊疗方案、包括恢复期血浆的诊疗治疗方案制定等，并且在指南更新后以课件形式进行广泛培训。”王贵强表示，目前已累计培训5500多万人次医务人员，为新冠疫情的诊疗做了一定贡献。

“关于‘复阳’的科学问题，包括怎么来的，为什么会出现，临床转归怎么样，需不需要干预等，由我负责牵头，目前仍在进行中。”王贵强说。（实习生武雯婧）