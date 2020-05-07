援鄂医疗队谈战疫：与武汉人民形成合力共同战斗

人民网北京5月7日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京大学第一医院医疗队队长、副院长李海潮表示，到达武汉后，物资供应很困难，但当地领导及医护人员非常给力，给予我们众多帮助，很快形成合力，解决物资问题，共同拿下这场战疫。

李海潮介绍，初到武汉时，机场几乎空无一人，到驻地的一路也没什么人，武汉就像一座空城。驻地是临时征召的格雷丝酒店，人员也不齐备，物资供应很困难，但在武汉街道、酒店工作人员的努力下，很快物资供应得到解决，非常感谢武汉人民在这个过程中给予的帮助，包括酒店中的志愿者、司机。

李海潮还介绍，工作中也得到了中法新城院区医护人员的大力配合，他们帮助我们熟悉系统流程，做好后勤保障。一些主管领导的电话也快被我们打爆。

“那时候对医疗资源的需求非常强烈，他们几乎有求必应，就算没有临时的解决办法，也会把这个事记住，很快给予回复。”李海潮说。

李海潮表示，那时候感觉大家就是一个战壕里的战友，所做的事情就是把这个战役拿下，我们就像一名战士，在前面作战治疗新冠病人，他们在后方给我们特别重要的支持。