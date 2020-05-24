乔昕：智慧医疗发展需人工智能技术形成合力

人民网北京5月24日电 5月24日下午，深睿医疗联合创始人、CEO乔昕做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，乔昕表示，影像识别等人工智能应用在今年的疫情防治中充分证明了自身价值，但要更好的服务于人民健康，还需打破技术分散的局面，形成科技合力。

乔昕介绍，深睿医疗在疫情期间基于之前的人工智能的单病种全征象医学影像系统紧急开发了肺部疾病智能解决方案（新冠肺炎增强版），辅助一线医务人员提高诊疗效率。在国家卫生健康委公布的第五版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》中，更是直接明确把医学影像的九个征象作为临床确诊主要的依据。

“今年的疫情也是对智慧医疗的一次大练兵、大演练，我们前期的技术储备在这次考验中充分发挥了作用。”乔昕表示，影像识别之外，远程医疗等技术也在疫情防治中发挥了重要作用。据乔昕介绍，深睿医疗在疫情期间为301医院、白求恩基金会、援鄂医疗队等多方提供了远程医疗技术支持。疫情发生后，部分医疗机构医学影像人才缺乏，远程医疗系统正好为当地补全了缺口。

论坛上，乔昕强调了不同技术间应该形成良性合作。“进行大数据分析前，影像识别技术能将海量数据的颗粒度进一步细化，帮助做到更迅速精准的预测，辅助临床医生更高效地做出判断。”乔昕以影像识别和大数据分析结合为例说明时表示，深睿和医渡云已经在该方面进行了尝试。此外，深睿还与联通进行合作，通过5G技术把医学影像系统部署到了黑龙江绥芬河。

“人工智能技术应该形成合力。”对今年疫情期间智慧医疗的表现进行总结后，乔昕认为，零散的人工智能技术所能发挥的能量有限。“未来5G、感知智能、认知智能等技术应该形成合力，才能更好地服务于患者、服务于健康目标。”乔昕补充到。