国家卫健委：24小时，医疗队从集结到抵达武汉

人民网北京3月8日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，驰援武汉的医疗团队，从接到指令到医疗队组建完成，一般不超过2小时；从医疗队集结到抵达武汉，一般不超过24小时。

“从除夕之夜第一批医疗队到达武汉，到现在为止，全国已有346支医疗队先后抵达武汉和湖北。他们与当地医务人员一起并肩作战，全力开展医疗救治工作，有效提高治愈率，降低病亡率。” 郭燕红说。这次医疗队有三个特点：

一是规模大，力量强。目前派到武汉和湖北的医疗队已达4.26万人，其中重症专业医务人员达1.9万人。医疗队包括呼吸、感染、心内、肾内，心理等方面医务人员。这次还派出院士团队，还有全国各学科带头人，他们对危重患者、疑难患者的救治工作开展会诊，指导救治，进行巡诊，充分发挥专家技术优势。

二是效率高，到位快。从医疗机构接到指令到医疗队组建完成，一般不超过2小时。从医疗队集结到抵达武汉，一般不超过24小时。在ICU修建改造和物资调整过程中，提前准备好重症医务人员和专家团队，使得床位到位、医务人员到位与收治病人三同步，最大化为患者救治争取时间。

三是成建制组成团队，发挥团队优势。从委属委管医院和部分省级高水平医院，成建制组成医疗队接管重症病区和重症病房、接管方舱医院。在4.2万医务人员当中，女性医务人员有2.8万人，占到整个医务人员的2/3，她们在患者救治中发挥重要作用。