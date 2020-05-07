疫情没消停 高血压要稳住

全球肆虐的新冠病毒，打乱了正常的生活节奏，考验着高血压患者。有些高血压患者平时喜欢经常去医院门诊测量血压、咨询病情、配药以及调整药物剂量、品种等。如今，不宜经常去医院，会产生对自己病情把握不住的感觉。高血压等基础疾病可能会导致人体免疫系统的缺损，增加新冠病毒感染的风险。因此，最好的应付办法还是一个“宅”字。

那么，既要宅在家里，又要控制病情，高血压患者怎么应对呢？

一方面，患者需要加强病情自我监测，主动接受基层卫生医疗机构的治疗管理。居家最好自己监测血压，如今的电子血压计使用很方便，一般高血压患者都能自行掌握使用。每次测量血压时应连续测量2～3遍，每次间隔1分钟，取后两遍血压的平均值。因为首遍测量血压数值往往偏高。初诊或血压未达标及不稳定的患者，早晚各测1次，最好在早上起床排尿后、服药前测量，晚上在临睡前测量，连续7天，以后6天血压平均值作为治疗的参考。如血压达标且稳定者则可每周自测1天，早晚各1次。对于血压异常或者容易波动的患者，应做好血压测量的记录，以便在就诊时供医生参考。此外，为降低感染机会，患者还可与就近的社区卫生服务中心联系，主动参加社区高血压患者管理，通过微信、电话、手机APP等方式与管理医生团队保持联络，获得咨询和健康指导。

值得注意的是，根据中国疾控中心发布的新型冠状病毒肺炎高血压患者预防临时指南，当出现以下情况时，应立即拨打120联系急救车送医：高血压患者发生意识丧失或模糊，血压突然和显著升高（一般超过≥180/120mmHg），伴剧烈头痛、恶心呕吐、视力模糊、眼痛，或突发语言障碍和（或）肢体瘫痪等；持续性胸背部剧烈疼痛；下肢水肿、呼吸困难，或不能平卧；胸闷、胸痛伴大汗或窒息感，持续不能缓解；尿中出现大量泡沫，或出现血尿，或在饮水量无改变的条件下，尿量突然显著减少；其他影响生命体征的严重情况，如意识淡漠伴血压过低或测不出、心率过慢或过快，突发全身严重过敏反应等。

另一方面，自我减压，保持心情愉悦也对控制血压有好处。高血压的发病与心理因素有很大的关系，精神紧张、情绪压抑、心理矛盾等因素均可导致血压升高。因此，心理平衡对于治疗高血压具有重要作用。疫情期间，难免会因为来源于不同渠道的相关新闻，使自己处于防病的紧张状态，易产生焦虑等不良情绪，引起交感神经激活，从而使血压升高。

高血压患者居家可以多听听旋律优美的乐曲，也可在阳台上种种花草、养养金鱼，有条件的还可进行园艺劳动，减轻压力，促进血液循环，降低血压。

如果宅在家里长时间不运动，会增加体重，影响血压的控制。高血压患者在家里尽可能进行室内中等强度的有氧运动，如打太极拳、室内自行车、转呼啦圈。每周4～7次；每次持续30～60分钟，并减少久坐时间。同时多开窗通风，保持空气的流通。

文/邬时民