疾控专家：深入社区“看、闻、问” 查找疫情防控存在的问题

人民网北京5月6日电 （王国菁）6日，国务院联防联控机制就援鄂疾控工作举行发布会。会上，中央指导组防控组驻武汉市环境卫生与消毒专家工作队队长、中国疾控中心环境与健康相关产品安全所副所长、研究员姚孝元表示，新冠肺炎疫情发生以后，按照国家卫生健康委统一部署，全国疾控中心共选派130多位环境卫生消毒专业人员支持湖北，与湖北本地疾控人员并肩开展重点场所的疫情防控、社区环境卫生与消毒指导以及全人群健康防护宣教。

姚孝元介绍，疾控队员深入街道、走访社区、查看小区，开展环境卫生与消毒工作。他们需要竖起耳朵、瞪大眼睛查找小区防控过程中可能存在的任何问题。

一是需要看一看小区疫情防控管理是否规范，卡口是否有人员出入登记制度，有无体温检测。另外是否配置了相关的消毒用品，工作人员防护是否到位。进入小区后，要看小区的环境是不是整洁卫生，垃圾桶是否有盖，并且盖子是否盖上。另外，还要看低洼区有无残水，电梯是否消毒，消毒后有无公示等内容。

二是要去闻一闻小区是否有不良气味。这些不良气味可能来自垃圾场所，低洼区残水或公共厕所。

三是要问一问社区工作人员，了解社区的防控措施是否落实到位，工作人员的配备是否实行了网格化管理，环境卫生管理工作如何开展，如何消毒，消毒次数是多少，怎么监测。对居民健康报告有没有做到早报告，尤其是引导和教育居民开展防护相关工作。

“疾控队员下去后，工作不是很顺，因为有些社区队员存有顾忌，不太愿说很多，队员便进行拉家常的方式进行沟通，以情感染，以理服人，解决社区防控中的问题。”姚孝元举例称，三月中旬，队员到小区看到几位消毒人员眼睛充血红肿，刚开始问原因他们不说，慢慢聊的时候了解到，小区居民特别重视消毒，楼道里闻不到消毒剂的味道就向物业举报。小区工作人员为了照顾居民情绪，把消毒剂的浓度扩大到10倍，10倍的消毒剂浓度对消毒人员的眼睛、呼吸道都产生了严重的伤害。

姚孝元表示，针对这个问题，疾控队员召集小区工作人员说明，消毒只要按照国家方案要求进行就能够保证消毒效果，过度消毒不但没有必要，同时也污染环境，对健康造成损害。

“我们的队员通过对具体的社区工作人员健康的关心，拉近了我们与社区工作者的距离，在后续的工作中得到他们很好地支持和帮助。”姚孝元说。