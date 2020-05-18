流行病学曲线决定经济复苏轨迹

经济史上充满了经济衰退、金融危机以及疫情大流行造成的经济灾难，这些事件也成为经济理论和经济政策的长期热门话题，在某种程度上也可以说成为经济学理论创新的孵化器或催生剂。人们习惯于说：千万不要浪费掉一次经济危机。意思是说，由不同起因导致、后果严重程度不一的各种经济衰退和经济危机，终究造成人们不希望看到的或大或小对国家经济和人民生计的伤害，如果不能最大限度地从惨痛经历中汲取教训，这些代价就白白付出了。

从世界范围看，这场新冠病毒疫情还远远不会完结，因此，我们目前的任务尚不是对之做出总结或者进行反思，而应该从某些角度提出有关问题进行思考，既讨论不同冲击事件之间所具有的共同点（“一样”），也讨论各次冲击之间不尽相同（“不一样”）的地方。

新冠病毒疫情发展的特点和方向，决定经济复苏的时间、方式、路径和效果。因此需要依据事件发展的进程和顺序，按照宏观政策的类型和手段特点，选择恰当的出台时机。在疫情发生的早期，流行病学倒V字形曲线处于峰值前的上升阶段，为了控制疫情大范围传播，最重要的任务莫过于实施严格的防控措施，包括封城、隔离、取消聚集活动等等，这时不可避免要减少甚至遏止经济活动。而在疫情发展达到峰值之后，倒V字形曲线进入下行阶段，在疫情传播确保可以得到控制的情况下，经济复苏便居于更高的优先序。相应地，宏观经济政策以及其他政策手段也受这个特点的影响，需要选择恰当的时机依次出台，否则不能取得预期的成效。

例如，旨在刺激居民消费特别是鼓励补偿性消费的政策，在社会尚处于隔离状态时就不能产生预期效果；旨在保持必要且充分流动性的货币政策，可能在不同阶段都是需要的，但是应该与每个时点的主要政策目标相适应，而不应成为一个独立的目标；旨在恢复和刺激投资的宏观经济政策，也不能实施于全社会普遍隔离期间及经济活动开始恢复之前；至于保障居民基本生活的社会托底政策，从一开始便不能缺位，应该以各种形式贯穿于疫情发展及其经济冲击的始终。

疫情防控与恢复经济活动都是不得不为的硬要求，必须科学处理两者之间存在的取舍权衡和两难决策。虽然新冠病毒性肺炎死亡率低，但是，也正是这个特点使其流传速度快，最终以感染人数巨大而造成生命健康的损失。因此，以全社会动员的方式实行严格防控措施，是不可避免的，也是中国为世界贡献的一个经验，是放之四海而皆准的硬道理。与此同时，在疫情得到总体控制的条件下，及早复工复产也是头等大事，同样是颠扑不破的硬道理。然而，两个硬道理之间的确存在着取舍权衡因而两难抉择的关系。

总体来看，新冠疫情的全球流行病学曲线，没有像中国那样形成一个倒V字形轨迹，而是在高点上稳定下来，虽然不再持续攀升，也未能很快下降，预计将是一个较长时间处于顶部的情形，形成一个拉长的倒U字形轨迹。实际上，全球新冠病毒的流行病学曲线既具有倒U字形的形状，也显现出明显的倒W字形趋势。相应地，包括中国在内的各国经济复苏过程中还可能经历W字形的轨迹，甚至，人类很可能将与这个病毒的流行长期打交道，因此，根据中国应对疫情的成功经验和遭遇过的两难处境，可以把这种空间与时间分离的双轨制过渡模型，进一步扩展为时间和空间并行的更新版本，可以在具备必要的检测和收治等条件的情况下酌情实施。

这个版本的模型有以下几个关键步骤。第一，在具备一系列基本条件的情况下，对于敏感人群尽可能做到全面检测，以便分期分批地把检测后的人群分为两组——安全组和风险组。第二，在确保两组人群充分隔绝因而不发生相互交叉的情况下，让安全组人群随即进入复工状态，同时对风险组人群继续隔离并进行连续排查。第三，随着检测和收治的覆盖面越来越大，安全组人数的比重逐步扩大，风险组人数相应缩小，双轨制加快向安全的单轨过渡。通过采取这种过渡办法，防控隔离与复工复产之间的时间差便可以实现最小化。

这次新冠病毒疫情大流行及其造成对全球的经济冲击，与历史上的疫情大流行、经济衰退和其他危机事件有着诸多的相似性。例如，疫情本身的不确定性和信息的不充分性、政府对形势的判断不及时致使决策失当、当事人推卸责任的“甩锅”举动、事件导致的市场震荡和经济复苏的徘徊踟蹰等等，都是经济史上耳熟能详的情景。

同时，此次疫情事件也有诸多独特之处。除了新冠病毒本身演化显现出极端“狡猾”的特点及其造成疫情传播方式的特殊性之外，更重要的是，中国经济在世界经济中已经占有极大的比重，对世界经济的增长贡献独一无二，中国制造业在全球供应链占据了中枢地位，中国经济增长正在进行动能的转换，以及世界处于更高全球化阶段的同时，逆全球化暗流也被推向高潮等等，都对中国和世界应对这场经济冲击提出了前所未有的挑战。

此外，这次疫情及经济影响事件的发生及在演变过程中，也暴露出一系列在常态条件下被忽视的问题。例如，公共卫生应急响应体系、全球化条件下国家之间协同合作、紧急物资的储备和调运、制造业供应链的维护与修复等等，都在疫情事件中遭到严峻的挑战。正因为如此，经济学家需要进行更深刻的思考，以便提出对解决所面临各种困境的对策建议，同时能够未雨绸缪预见将来。

（作者为中国社会科学院副院长、学部委员）