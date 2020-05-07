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支援湖北疾控工作者——

追踪溯源 阻断疫情传播

2020年05月07日08:31 来源：人民网－人民日报

本报北京5月6日电 （记者邱超奕）截至5月5日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例339例，其中重症病例26例；累计治愈出院病例77911例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82883例，现有疑似病例5例。新增无症状感染者20例，其中境外输入3例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察64例；尚在医学观察无症状感染者903例，其中境外输入88例。5月5日，全国尚在医学观察的密切接触者降至7000例以下，为最高峰时的3.7%。日新增境外输入确诊病例近一周来均在10例以下，但与我国接壤国家单日新增病例相比一个月前增长超过7倍，防境外输入和疫情反弹的压力仍在加大。

6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍支援湖北疾控工作者相关情况。

1月30日起，中国疾控中心就从国家疾控和各省级疾控抽调骨干力量组成流调队，派往湖北武汉、黄冈、孝感等地开展工作。

流行病学调查是疫情防控的一项重要工作，在锁定并控制传染源、及时隔离密切接触者、精准切断传播途径等方面都发挥了很大作用。中国疾控中心驻武汉流行病学调查队队长、营养与健康所所长丁钢强表示，流调排查队在这次疫情防控中扮演了侦查员、情报员、战斗员和宣传员的角色。在武汉期间，中国疾控中心流调队和当地疾控中心密切合作，建立了流行病学联合调查机制。流调队员下沉到一线，坚持向上溯源、向下追踪，了解病例基本情况、掌握人员活动轨迹、明确传染来源和传播途径，不放过任何蛛丝马迹。

“流调人员不仅要有临床知识、公共卫生知识，还要有丰富的经验和调查技巧。调查记录不单纯是一份记录，更是一个调查档案，为后续的防控工作奠定基础，所以内容必须准确无误。”丁钢强说。

中国疾控中心驻黄冈检测队队长、病毒病所曾毅院士实验室副主任张晓光介绍，检测队抵达湖北以后主要从事三方面工作：一是实验室检测，队员们密切配合，很快完成了大量疑似病例和密接病例的检测工作。二是病毒基因组序列分析，检测队收集了临床标本运回中国疾控中心实验室，进行病毒核酸基因序列分析，为研制诊断试剂和疫苗提供了技术支撑。三是进行实验室人员和流调的培训，提升当地疾控人员应对疫情的能力，培养了一支带不走的疾控队伍。

“核酸检测包括样品采集、保存、运输、实验室核酸提取等多个流程，每个环节都要求很好的质控。我们对每个标本都做到认真对待，检测结果要经过多人核对，以确保检测准确。”张晓光说。

消毒工作在疫情防控中必不可少。中央指导组防控组驻武汉市环境卫生与消毒专家工作队队长、中国疾控中心环境与健康相关产品安全所副所长姚孝元介绍，全国的疾控中心共选派了130多名环境卫生消毒专业人员支持湖北，与本地疾控人员并肩开展重点场所疫情防控、社区环境卫生与消毒指导以及健康防护宣教。疾控队员深入街道、走访社区、查看小区，开展环境卫生与消毒工作，促使社区防控落实到位。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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