儿童哮喘，居家也要坚持规范用药

近年来我国0-14岁儿童哮喘发病率上升趋势明显，患病率每10年增加50%以上。今年5月5日是第22个世界哮喘日，今年主题为“控制哮喘，珍爱生命”。

专家指出，哮喘是慢性呼吸道炎症疾病，患儿需要长期、坚持、规范和个体化治疗。在疫情防控宅家期间，家长可通过学习“中国儿童哮喘行动计划”，做好患儿的规范家庭护理，按照已制定的哮喘控制治疗方案给患儿持续规范、坚持用药，控制好哮喘。近日，北京儿童医院首批上线互联网诊疗科室中就有过敏反应科，哮喘患儿也可通过“互联网诊疗”方式实现在线复诊、在线开药和处方药品配送到家服务。

专家还提醒，哮喘患者多数都属于过敏体质，目前全社会和家家户户都重视环境和个人消毒，消毒剂可能成为哮喘患者发病的诱发因素，家长要重视家庭如何科学正确消毒。同时，现在是春季过敏高发季，要尽力消除家庭生活中的过敏原，避免通风过度导致孩子感冒，做好防护避免孩子接触花粉等，以防哮喘加重。