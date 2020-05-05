北京协和医院援鄂医疗队领队：战“疫”胜利是集体智慧

人民网北京5月5日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京协和医院党委书记、心内科专家、领队张抒扬表示，北京协和医院在国家卫健委的统一领导和部署下，接到命令后分四次派出186名医疗队员。医疗队专业配备比较齐全，成员中感染、呼吸和重症队员占三分之一，还选派了肾内科、心内科、神经科等专家，并围绕患者病情需要，将人员和设备配备齐全。

张抒扬认为，物资装备是援鄂医疗队打胜仗的基本保障。队员到武汉后发现，医院为每个人准备的两大箱子生活物品中，小到女生用头发绳、卫生巾等，口罩、护目镜、防护服等防护用品也非常全。在武汉期间，收到的物资接近100多次，有5000多项物品可提供生活和防护保障，非常感谢后方各界人士的支持。

张抒扬表示，援鄂医疗队在疫情一线打胜仗，还离不开后方学术上的强有力支持。“医疗队主管的是同济医院中法新城院区的重症ICU病房，收治的都是重中之重的危重症患者，这是生命相托的最后一站。队员们感恩于老百姓和行业人士对协和医院的高度认可和信任，能把最后这一站病人送到我们面前。”她提到，为打胜这一仗，协和医院大后方按照一线医护人员需求，随即组织多名专家进行对接，先后开展了24场远程会诊，在提高救治率、降低病亡率方面提供了指导经验。

谈及在武汉遇到的困难，张抒扬表示，虽然装备好，专科也齐全，但当时疫情复杂、传染性强，每天发病患者人数甚至能达到两千到三千。队员们过去又从来没在一起工作过，很多人互相都不认识，使这样一支多学科团队形成合力，依靠的是集体力量和智慧。

张抒扬介绍，到武汉后核心组起到了重要的作用。在建立核心组的同时，并建立了核心组例会制度。核心组共有21名队员组成，都是多学科的大专家。无论白天大家有多么地辛苦，保证每晚8点钟准时开会。例会采用民主集中制，发挥团队力量；以病人为中心，围绕病人需要、问题导向为主题；依靠骨干力量建立了工作和标准操作流程，并明确了工作清单，使医疗队的管理和治疗走向专业化、科学化、有序的状态。

在张抒扬看来，还有值得一提的就是党建工作。“首批队伍1月26日到武汉，第二天早上就有3名医护人员递交了火线入党的申请书。”她表示，此次先后有52名医护人员递交了入党申请书。实践证明，党建工作让整个团队士气高昂。临时党支部组织了32次活动，进行了37次疫线课堂，利用休息时间组织了3次党课。

张抒扬还表示，需要总结的经验太多了，要特别感谢同济医院同行们的积极配合，为我们做到有求必应。“能够打赢这场战‘疫’，是集体智慧，是我们整个行业在职业精神的指引下的奋不顾身，尽到了一个白衣战士应有的职责。”她说。