热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京协和医院援鄂医疗队领队：战“疫”胜利是集体智慧

2020年05月05日16:04 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月5日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京协和医院党委书记、心内科专家、领队张抒扬表示，北京协和医院在国家卫健委的统一领导和部署下，接到命令后分四次派出186名医疗队员。医疗队专业配备比较齐全，成员中感染、呼吸和重症队员占三分之一，还选派了肾内科、心内科、神经科等专家，并围绕患者病情需要，将人员和设备配备齐全。

张抒扬认为，物资装备是援鄂医疗队打胜仗的基本保障。队员到武汉后发现，医院为每个人准备的两大箱子生活物品中，小到女生用头发绳、卫生巾等，口罩、护目镜、防护服等防护用品也非常全。在武汉期间，收到的物资接近100多次，有5000多项物品可提供生活和防护保障，非常感谢后方各界人士的支持。

张抒扬表示，援鄂医疗队在疫情一线打胜仗，还离不开后方学术上的强有力支持。“医疗队主管的是同济医院中法新城院区的重症ICU病房，收治的都是重中之重的危重症患者，这是生命相托的最后一站。队员们感恩于老百姓和行业人士对协和医院的高度认可和信任，能把最后这一站病人送到我们面前。”她提到，为打胜这一仗，协和医院大后方按照一线医护人员需求，随即组织多名专家进行对接，先后开展了24场远程会诊，在提高救治率、降低病亡率方面提供了指导经验。

谈及在武汉遇到的困难，张抒扬表示，虽然装备好，专科也齐全，但当时疫情复杂、传染性强，每天发病患者人数甚至能达到两千到三千。队员们过去又从来没在一起工作过，很多人互相都不认识，使这样一支多学科团队形成合力，依靠的是集体力量和智慧。

张抒扬介绍，到武汉后核心组起到了重要的作用。在建立核心组的同时，并建立了核心组例会制度。核心组共有21名队员组成，都是多学科的大专家。无论白天大家有多么地辛苦，保证每晚8点钟准时开会。例会采用民主集中制，发挥团队力量；以病人为中心，围绕病人需要、问题导向为主题；依靠骨干力量建立了工作和标准操作流程，并明确了工作清单，使医疗队的管理和治疗走向专业化、科学化、有序的状态。

在张抒扬看来，还有值得一提的就是党建工作。“首批队伍1月26日到武汉，第二天早上就有3名医护人员递交了火线入党的申请书。”她表示，此次先后有52名医护人员递交了入党申请书。实践证明，党建工作让整个团队士气高昂。临时党支部组织了32次活动，进行了37次疫线课堂，利用休息时间组织了3次党课。

张抒扬还表示，需要总结的经验太多了，要特别感谢同济医院同行们的积极配合，为我们做到有求必应。“能够打赢这场战‘疫’，是集体智慧，是我们整个行业在职业精神的指引下的奋不顾身，尽到了一个白衣战士应有的职责。”她说。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn