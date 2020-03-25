美年健康援湖北医疗队200名白衣战士平安归来

3月24日，美年健康援湖北医疗队200名白衣战士，完成了33天的战“疫”任务后，搭乘东方航空“凯旋号”专机抵达上海虹桥机场。

据了解，作为纳入国家统一救援计划的非公医疗机构专业医疗队之一，一个多月来，美年健康200名援湖北白衣战士与美年健康湖北省公司的75名医护人员，对口支援了武汉市江汉区、硚口区、武昌区、洪山区、东西湖区以及卓尔医院等37个隔离点，为疑似患者、发热患者、密切接触者、康复病人等人员的分类集中收治隔离，提供了专业的医疗服务和无微不至的生活照料。

据美年健康工作人员介绍，在疫情一线，美年健康援湖北医护人员化身隔离点的“临时妈妈”“临时儿女”，用医者仁心守护每一位患者，得到患者及武汉当地疫情防控指挥部的高度评价。医疗队在疫情一线共有134名队员提交了入党申请书，有2名同志火线入党。

“200名白衣战士载誉归来，你们是所有美年人心中的英雄，你们的事迹，将永远铭刻在美年的历史中永不磨灭。”在24日的欢迎仪式上，美年大健康集团董事长俞熔向医疗队队员们表达了敬意。总裁徐可称赞医疗队“用专业、团结和协同，展示了最棒的美年”。作为美年健康援湖北医疗队总领队，副董事长郭美玲高度评价医疗队成员舍小家为大家，无惧危险，挺身而出的奉献精神。

据悉，按照上海市政府要求，美年健康援湖北医疗队全体队员将在上海集中休整隔离14天后，返回各自的工作岗位。