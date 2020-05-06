保持协和传统 救治危重患者

本报北京5月5日电 （记者邱超奕）国务院联防联控机制5日召开新闻发布会，介绍北京协和医院支援湖北医疗队赴武汉救治的情况。

北京协和医院医疗队是最后一支撤离武汉的国家医疗队。1月26日至4月15日，医院先后派出4批、共186名医务人员驰援武汉，负责同济医院中法新城院区的重症加强病房，收治重中之重的危重症患者。

北京协和医院党委书记、医疗队领队张抒扬介绍，协和医院大后方按照前线的需求，组织专家先后进行了24场远程会诊，在提高救治率、降低病亡率方面起到重要作用。此外，医院在前线建立了核心组和核心组例会制度。核心组由多学科专家、护士长等组成，每晚8点准时开会，通过完善工作标准和流程，使得管理和治疗更加专业、科学、有序。

各级医生每天进病房，每天早上进行早交班和大查房，晚上雷打不动核心组交班，对患者一个个讨论，前后方联动、多学科协作，形成每人一策。护士实行责任制一对一护理，密切观察患者病情变化，详细记录生命体征，随时评估治疗效果，并采取措施预防并发症。

此次驰援武汉前线，医院靠的是“三基三严”：即基本理论、基本知识、基本技能；严格要求、严密组织、严谨态度。协和身怀绝技的医学专家，以及踏实苦干、乐于奉献、不怕牺牲的一线医护工作者，是在武汉前线取得战疫胜利的基础。此外，在前线根植医院的早交班制度等传统、开展多学科专家协作、对患者全方位个体化的医疗支持等，也是医院的成功实践经验。

另悉，截至5月4日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例395例，其中重症病例29例；累计治愈出院病例77853例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82881例，现有疑似病例2例。新增无症状感染者15例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察30例；尚在医学观察无症状感染者947例，其中境外输入94例。5月4日，全国连续2天无新增本土确诊和疑似病例。新增治愈出院病例87例，占上一日现有确诊病例的近1/5。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 02 版）