热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

最后一支撤离武汉的国家医疗队——

保持协和传统 救治危重患者

2020年05月06日08:52 来源：人民网－人民日报

本报北京5月5日电  （记者邱超奕）国务院联防联控机制5日召开新闻发布会，介绍北京协和医院支援湖北医疗队赴武汉救治的情况。

北京协和医院医疗队是最后一支撤离武汉的国家医疗队。1月26日至4月15日，医院先后派出4批、共186名医务人员驰援武汉，负责同济医院中法新城院区的重症加强病房，收治重中之重的危重症患者。

北京协和医院党委书记、医疗队领队张抒扬介绍，协和医院大后方按照前线的需求，组织专家先后进行了24场远程会诊，在提高救治率、降低病亡率方面起到重要作用。此外，医院在前线建立了核心组和核心组例会制度。核心组由多学科专家、护士长等组成，每晚8点准时开会，通过完善工作标准和流程，使得管理和治疗更加专业、科学、有序。

各级医生每天进病房，每天早上进行早交班和大查房，晚上雷打不动核心组交班，对患者一个个讨论，前后方联动、多学科协作，形成每人一策。护士实行责任制一对一护理，密切观察患者病情变化，详细记录生命体征，随时评估治疗效果，并采取措施预防并发症。

此次驰援武汉前线，医院靠的是“三基三严”：即基本理论、基本知识、基本技能；严格要求、严密组织、严谨态度。协和身怀绝技的医学专家，以及踏实苦干、乐于奉献、不怕牺牲的一线医护工作者，是在武汉前线取得战疫胜利的基础。此外，在前线根植医院的早交班制度等传统、开展多学科专家协作、对患者全方位个体化的医疗支持等，也是医院的成功实践经验。

另悉，截至5月4日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例395例，其中重症病例29例；累计治愈出院病例77853例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82881例，现有疑似病例2例。新增无症状感染者15例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察30例；尚在医学观察无症状感染者947例，其中境外输入94例。5月4日，全国连续2天无新增本土确诊和疑似病例。新增治愈出院病例87例，占上一日现有确诊病例的近1/5。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn