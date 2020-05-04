医疗专家组赴塞尔维亚 分享武汉战“疫”经验

人民网北京5月4日电 （许晓华）4日，国务院联防联控机制就医疗队支援湖北抗击疫情有关情况举行发布会。会上，中山大学附属第一医院援鄂医疗队领队、医学工程部主任朱庆棠介绍，5月3日下午，中国派出的第二批赴塞尔维亚战“疫”医疗专家组从广州出发前往塞尔维亚。专家到塞尔维亚后，主要是跟塞尔维亚的同行进行深入交流，分享我们在疫情防控和疾病救治方面的一些经验，协助他们开展一些培训工作。

在谈到在塞尔维亚工作时的经历。朱庆棠讲述了一个故事，“在塞尔维亚疫情初期，他们就计划用一家医院来专门收治这些重型和危重型的新冠肺炎病人，这家医院是整个巴尔干半岛上硬件条件最好、综合救治水平最高的一家医院，也是他们国家在救治这些重大疾病、疑难重症的救治中心。但是这家医院没有一个通风系统相对比较独立的隔离病房，而且重症病区里有超过200位非新冠肺炎的危重患者。所以院方非常担心，如果把这家医院改造成新冠肺炎的重症定点医院之后，可能会严重影响非新冠肺炎病人的救治工作，而且还可能容易发生院内感染，他们当时非常纠结。”

“我们的专家介绍了我们在武汉的情况，像同济医院、协和医院、武汉大学人民医院，都是把危重病人和重症病人收到独立的院区去，而且武汉还有一些方舱医院，可以收轻症的患者。在塞尔维亚的专家了解到这个情况后，认为这个办法比较好地解决了新冠肺炎病人跟非新冠肺炎病人的分类分流救治，还有资源分配的问题，就决定启用这家医院的一个分院，用来收重型和危重型新冠肺炎的患者。同时，在贝尔格莱德会展中心，建了一个有3000床位的方舱医院，用来收轻症患者和无症状感染者。现在看来，这些措施对于塞尔维亚控制疫情是发挥了积极的作用。”朱庆棠说。