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最远的“逆行者” 中国医疗专家组被委内瑞拉授予二级勋章

2020年05月02日16:31 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月2日电 （许晓华）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，江苏省人民医院呼吸与危重症医学科主任黄茂介绍，飞行了30个小时，跨越了15000公里，中国赴委内瑞拉医疗专家组可能是最远的“逆行者”。医疗专家组在接到通知以后一天组建成队，次日出发，到达委内瑞拉的时间是30号当地时间凌晨3点。因为委内瑞拉对中国战“疫”的经验有非常迫切的需求，所以医疗专家组到达当天就投入了工作。

“医疗专家组的组成来自不同的专业，包括呼吸、重症、感染以及公卫、院感、中医、检验、护理，我们在委内瑞拉期间，去了委内瑞拉国家卫生学院、疾控中心，去了4家定点收治医院，还去了一家社区卫生院，我们和当地的同行们进行交流和讨论、研讨，给当地医护人员做了13次培训。我们还跟当地的疾控人员进行了入户调查，进行了流调，当时有一个居家隔离的老人非常动情地讲，我从来没有受到过这样的关注，非常感谢中国，感谢中国的医疗专家。”黄茂说。

黄茂说，在委内瑞拉期间，看到委内瑞拉从疫情一开始就借鉴了中国的模式，它也是拉美地区率先开始进行全面的严格的全社会隔离，委内瑞拉卫生部长表示，将继续借鉴中国的模式来进行战“疫”。医疗专家组也给委内瑞拉政府和卫生部门提了一些有关疾控、有关临床救治的建议，委内瑞拉马杜罗总统亲自下指示，卫生部门积极采纳医疗专家组的建议，并且予以实施。

“在委内瑞拉期间，我们受到了非常好的礼遇，在总统府，委内瑞拉马杜罗总统感谢中国政府，感谢中国医疗专家组，给我们行了抱拳礼，在临行送别机场时，他们国家的副总统罗德里格斯给中国所有的医疗专家授予了‘弗朗西斯科·米兰达’国家二级勋章。未来我们医疗专家组还会和委方继续保持联系，继续支持他们战‘疫’。”黄茂说。

(责编：刘卿、李栋)


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