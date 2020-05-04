雷神山医疗队领队谈90后：充满血性情怀 让人感慨感动

人民网北京5月4日电 （王国菁）4日，国务院联防联控机制就医疗队支援湖北抗击疫情有关情况举行发布会。会上，大连雷神山医疗队二队领队、大连医科大学附属第二医院副院长、泌尿外科教授刘志宇表示，五四青年节是个充满青春活力的节日，在这个日子里，我们再回想在雷神山的那段时间，80后、90后确实让人很感慨，也很感动。

刘志宇介绍，我们院医疗队中90后的队员在174名队员中占51%的比例，辽宁省其他医疗队90后的比例和这个数据也差不太多。在雷神山院区照料的患者中，中老年患者居多，60岁以上患者的比例是51%，80岁、90岁以上的患者有数十名。在我们负责的病区，有10名过90岁的老人患者，所以是年轻的90后照料年老的90后，这是雷神山院区的一道风景。

刘志宇介绍起90后时称，他们报名的时主动请战，充满了血性的情怀，但他们也有些许的不安。在2月9日凌晨，飞机降临武汉机场还没有完全降落的时候，我们确实感受到了一些队员存在的恐惧，到了机场以后，这个气氛在有些范围内可能还显得更加浓烈一些。

“到武汉进入工作状态后，这种不安就如同一位90后队员写的‘我的怕与不怕’所描述的那样，真实地反映了我们当时90后队员的心理状态。”刘志宇回忆称，内容写着“我怕，是看到武汉日渐增长的数字。我不怕，是因为我想起了我身上穿的这身白袍。我怕，是因为看到了我们的医护人员有陆续倒下的情况。不怕，是看到我们更多的武汉同行前赴后继。在飞机上我怕，是因为这座城市对我来说确实充满了未知，甚至充满了一些恐惧，但是不怕，是看到了我们很多队友，包括进到病区以后，看到患者对他们很关爱也很无助的眼神。这种守望相助，我就不怕了。”

刘志宇称赞，这是90后既让人感动又让人觉得可爱的地方。到前线的90后队员有不少是为人女、为人母，央视记者在我们病区建成后的第三天到了病区采访，一位护士长接受了采访，但讲完以后，她要求跟记者商量一下，不要在黄金时段播。她说怕父母看了受不了，因为她没有告诉父母。这种情况并不少见，包括90后年轻的母亲，把孩子一岁两岁的，甚至还不到一岁的，放到家里由别人照料，充分体现出了90后年轻人的情怀和职业本能。

刘志宇讲到，在前线，90后的年轻人，照料了很多90后的老年患者。我们病区曾经收治一位98岁高龄的重症新冠患者，这位老人也很不幸，家人五人染冠，其中2人很重，有一位女儿跟他一起入住病房。入住的时候，因为有很多基础病，包括心功能不全、肾功能不全、烧伤、血栓等相关问题，家人没有抱太大希望，但是透露了信息，老人2020年4月26日过99岁大寿，所以还是抱有些许生的希望。

面对这样的患者，刘志宇称，专家团经过评估以后，也经过雷神山医院几层专家团的评估，认为尚有可为的可能性。经过病房专家、病区的专家，包括护理团队19天的精心治疗护理，这位老人在入院后的19天顺利出院。这19天历程当中，如果没有90后诸多的年轻医生、年轻的护理团队给他进行很好的营养支持、很好的血栓治疗防护、很好的卧床并发症的防范、很好的心理呵护，这位老人想平安离开这里是很难的。这也彰显了我们90后技术能力和情怀担当。

刘志宇表示，在雷神山医院，有一条充满温度的走廊，有一面文化墙。倡议这个文化墙的背景，一方面是给年轻的90后下夜班后释放压力；另一方面，觉得这个临时的战地医院的走廊缺乏温度，所以就用他们的笔，用他们的智慧，在一面面走廊的墙壁上画下了大连的文化，画下了辽宁的文化，当然广东、上海的医疗队也分别画了他们的文化，让武汉的热干面深刻感受到来自祖国四面八方的美食，承载的是各地人民对这里的支持和帮助，让这个走廊变得很温暖。

刘志宇称，在雷神山医院工作过程当中，也见到很多年轻的90后的建筑者、志愿者，包括一些后勤保障者，他们跟年轻的90后医护人员一样充满了活力，充满了拼搏精神，我想，这也让我们很欣喜地看到未来的中国力量所在。