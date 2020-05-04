雷神山医院建设亲历者讲述“中国速度”：动工到收治病人仅用13天

人民网北京5月4日电 （许晓华）4日，国务院联防联控机制就医疗队支援湖北抗击疫情有关情况举行发布会。会上，作为雷神山医院建设的亲历者，雷神山医院辽宁医疗队代表、大连医科大学附属第二医院副院长刘志宇表示，雷神山医院建设过程中，像它的名字一样，体现了雷霆万钧的速度。

首先，医院创建快。雷神山医院从1月26日动工，到相关设备入场，到2月8日辽宁医疗队入住的前一天收治第一批病人，仅仅用了13天的时间。这充分体现了设计者和建设者付出的太多的辛苦和智慧。

二是队伍创建的速度快。雷神山医院的院训是“雷驰荆楚、术济苍生”。这个“驰”也是对当时严峻的形势提出了“快”的要求。在这样的背景下，全国280多家医院、3000名医护人员在2月8日前后分别来到雷神山。

刘志宇举例说，辽宁医疗队总共出动了1243名医护人员，当时建立的队训就是“雷厉风行、使命如山”。大连医疗队2月8日中午接到指令，500人的医疗队，用4个小时的时间就集结完毕，很多医护人员是从工作岗位回家以后简单收拾行李就奔赴机场，第二天2月9号凌晨1点我们就到达了指定地点。

“值得一提的是，雷神山建设，无论是基本建设还是医疗救治方面，都没有因为快而降低标准，整个医院都是按照传染病的标准建制，包括负压病房，包括“三区两通道”。我们当时提出的口号就是“流程不缺失，质量不降低，服务不打折”，这样才能更好地为新冠患者做好全方位的细致服务。也正是因为大江南北在病毒肆虐早期，众多挺身而出的勇者，包括我们武汉很多前期辛勤付出的同行，包括托管单位中南医院，才使得我们用雷霆的速度，把这所医院迅速建成了具备一定收治能力的传染病医院。”刘志宇说。

刘志宇表示，在两个月的时间里，雷神山医院共收治病人2011例，病亡率是2.3%，重症、危重症是1073例，病亡率4.3%，工作人员零感染，生产零事故，环境零污染，向党和政府和人民交上一份满意的答卷。