工信部：我国已建设13万个5G基站 今年还将加大建设力度

人民网北京3月25日电 （许晓华）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。关于推动5G加快发展的问题，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏表示，工信部在前期工作基础上，进一步聚焦建设、应用、技术、安全这四大环节，以网络建设为基础，以赋能行业为方向，以技术创新为主线，以信息安全为保障，大力推动5G的发展。

韩夏介绍，一是加快网络部署。推动基础电信企业以5G独立组网为目标，加快推进主要城市的网络建设，并且向有条件的重点的县、镇逐步延伸覆盖，鼓励地方政府加大政策支持，做好5G的站址资源、用电和频率等保障。对于支持力度大的地区，基础电信企业还要加大投资，优先开展5G建设。目前来讲，截止到去年底我国5G基站建设有13万个，今年还要进一步加大建设力度。

二是要深化融合应用。在产业领域，实施5G+工业互联网“512”工程，促进5G+车联网协同发展，加快在医疗、健康等垂直行业领域应用。在消费领域，鼓励企业利用5G套餐优惠、信用购机举措促进终端消费，推广5G+VR、AR等等应用，培育新的消费模式。

三是加强技术创新。组织开展5G行业的虚拟专网研究和试点，促进行业的应用加快落地，支持5G关键元器件，行业模组等重点领域的研发和产业化，持续开展5G增强技术的研发试验，加快毫米波设备、5G独立组网设备等等的测试迭代，强化5G技术的创新支撑能力。

四是强化安全保障。建设基础设施的安全保障，开展5G的安全检测，建设网络安全态势感知，威胁治理、事件处置、追踪溯源的安全防控体系，强化数据安全保护，加快实行事前、事中、事后的全环节数据安全技术监测监管能力，培育5G网络安全产业生态，积极创新5G安全治理的模式，推动建设多主体参与、多部门联动、多行业协同的安全治理机制。